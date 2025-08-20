आईफोन की जिद पर पिता ने डांट दिया तो 12 वीं के छात्र ने छोड़ दिया घर, लौटकर खुद को गोली से उड़ाया

प्रिंस अपने दोस्त को लगातार कॉल कर अपनी लोकेशन बता रहा था। उसने पहले बुलंदशहर और फिर गाजियाबाद में होने की जानकारी दी। पुलिस टीम परिजनों के साथ गाजियाबाद पहुंची और वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज से प्रिंस को सकुशल बरामद कर लिया।

यूपी के अलीगढ़ के खैर रोड स्थित नवमान कॉलोनी में बुधवार दोपहर 12वीं के एक छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को आईफोन की जिद करने पर पिता के डांट देने से नाराज़ होकर वह घर छोड़ गया था। देर रात पुलिस ने उसे गाजियाबाद से बरामद कर परिजनों को सौंपा था। पिता ने बताया कि आईफोन न दिलाने की वजह से बेटे ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

रोरावर क्षेत्र के खैर रोड स्थित नवमान कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अनिल पचौरी ने मंगलवार देर रात रोरावर थाने में अपने 17 वर्षीय बेटे प्रिंस पचौरी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रिंस अपने दोस्त को लगातार कॉल कर अपनी लोकेशन बता रहा था। उसने पहले बुलंदशहर और फिर गाजियाबाद में होने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम परिजनों के साथ गाजियाबाद पहुंची और वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज से प्रिंस को सकुशल बरामद कर लिया। बुधवार सुबह करीब छह बजे पुलिस ने उसे परिजनों के हवाले कर दिया।

घर आकर कर ली आत्महत्या बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे प्रिंस अपने परिजनों के साथ सो रहा था। इसी दौरान वह घर में रखे तमंचे को लेकर छत पर चला गया और सीने में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो प्रिंस लहूलुहान पड़ा था। परिजनों की चीख सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। प्रिंस को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर घर आ गए। सूचना मिलने पर रोरावर थाना पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पिता ने बताया आईफोन न दिलाना थी वजह पुलिस पूछताछ में पिता अनिल पचौरी ने बताया कि बेटा आईफोन मांग रहा था, जिसके लिए डांटने पर वह घर छोड़कर चला गया था। परिजनों ने इस मामले में और कुछ भी कहने से मना कर दिया। लोगों का कहना है कि अनिल के घर में पहले से तमंचा रखा था।

इकलौता भाई था प्रिंस प्रिंस जीडी पब्लिक स्कूल में 12वीं का छात्र था और अपनी एक बहन का इकलौता भाई था। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। माता-पिता सदमे में हैं, जिन्हें रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग ढांढस बंधा रहे हैं।