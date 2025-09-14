घर वालों ने रील बनाने से डांटा तो आठवीं की दो छात्राओं ने छोड़ दिया घर, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलीं
हापुड़ में आठवीं की दो छात्राओं को परिजनों ने रील बनाने पर डांट दिया तो वे बिना बताए घर से चली गईं। दोनों परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोनों को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया।
यूपी के हापुड़ में आठवीं की दो छात्राओं को परिजनों ने रील बनाने पर डांट दिया तो वे बिना बताए घर से चली गईं। दोनों परिजनों ने सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोनों को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र की बुलंदशहर रोड स्थित एक इंटर कालेज में दो छात्राएं कक्षा आठ में पढ़ती हैं। दोनों इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं। परिजन को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हुए रील बनाने से मना कर दिया। 11 सितंबर को दोनों छात्राएं घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन दोपहर बाद तक वापस नहीं आई। इस पर दोनों के परिजन परेशान हो गए और स्कूल जाकर जानकारी की तो पता चला कि वे स्कूल नहीं आई हैं। जब परिजनों को कहीं पता नहीं चल सका तो पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलने पर जदीद पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीन कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने छात्राओं के मिलने के संभावित स्थानों पर तलाश करने के साथ साथ सर्विलांस की मदद ली। पुलिस ने छात्राओं की इंस्टाग्राम आईडी की जांच की तो उनकी कुछ फोटो दिल्ली रेलवे स्टेशन की मिली, जिन्हें कुछ ही देर पहले डाला गया था। इस पर आनन फानन में पुलिस टीम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची और दोनों छात्राओं को बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि परिजनों की डांट से दोनों छात्राएं नाराज होकर घर से गई थी। दोनों छात्राओं को पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है।