चोर ने थाने में मकान मालिक से सामना होने पर पूछा- सिर्फ कुंडियां बंद थीं, 7 कमरों में ताले क्यों नहीं लगाए

पूर्व चकबंदी अधिकारी के बंद मकान से 40 लाख रुपये मूल्य के गहने चुराने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाने में मकान मालिक से सामना होने पर चोर शिकायती लहजे में बोले, इन्होंने इतने बड़े घर के गेट पर ही एक छोटा ताला लगाया था। सात कमरों में सिर्फ कुंडियां बंद थीं, ताले क्यों नहीं लगे थे।

UP News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लंका थानाक्षेत्र की गायत्री नगर कॉलोनी निवासी पूर्व चकबंदी अधिकारी के बंद मकान से 40 लाख रुपये मूल्य के गहने चुराने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे सभी गहने बरामद हो गए हैं। बीते 31 मार्च से चार अप्रैल के बीच हुई इस घटना के दो उल्लेखनीय पहलू हैं। पहला, तमाम कोशिशों के बाद भी चोर गहने बेच नहीं पाए। दूसरा, लंका थाने में मकान मालिक से सामना होने पर चोर शिकायती लहजे में बोले, इन्होंने इतने बड़े घर के गेट पर ही एक छोटा ताला लगाया था। सात कमरों में सिर्फ कुंडियां बंद थीं, ताले क्यों नहीं लगे थे।

एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने शनिवार को लंका थाना परिसर में बताया कि इस मामले के दो आरोपियों-बजरडीहा जक्खा के आजाद नगर निवासी मो. शारिक जमाल अंसारी, बजरडीहा पुलिस चौकी के निकट के निवासी रेयाज अंसारी को लंका पुलिस ने सीर गोवर्धन से गहनों से भरे बैग के साथ गिरफ्तार किया।

फेरी लगाते की थी रेकी चोरों ने पूछताछ में बताया कि वे फेरी लगाकर साड़ी बेचते हैं। फेरी लगाते समय वे घरों और रास्तों की रेकी भी करते थे। गायत्री नगर कॉलोनी में फेरी लगाते समय एक मकान में कई दिन से छोटा सा ताला बंद लगा दिखा। कई दिन तक ताला लगा देख चोरों ने समझ लिया कि घर में कोई है नहीँ। इसके बाद उन्होंने चोरी की साजिश रची। चोरों ने मंकी कैप लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया।