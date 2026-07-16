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संगी-साथियों के अवैध भवनों को कब ढहाएगी भाजपा? जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश पर उठाया सवाल

By Dinesh Rathour
लखनऊ, भाषा
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अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में कई इमारतों को ध्वस्त करने के प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे निंदनीय करार दिया।एक्स पर अखिलेश ने लिखा, भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है।

संगी-साथियों के अवैध भवनों को कब ढहाएगी भाजपा? जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश पर उठाया सवाल

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर शिक्षा को 'सांप्रदायिक' नजरिये से देखने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया। उन्होंने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में कई इमारतों को ध्वस्त करने के प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे निंदनीय करार दिया। अखिलेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं।

उन्होंने लिखा, भाजपा अपने अपंजीकृत संगी-साथियों के अवैध भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी-साथी ही अपंजीकृत हैं, तो उनके भवनों, कार्यालयों और संस्थानों को कैसे वैध माना जा सकता है। निंदनीय! अखिलेश की यह टिप्पणी जेल में बंद सपा नेता आजम खान की ओर से स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के आदेश के एक दिन बाद आई है। आदेश में कहा गया है कि इन इमारतों का निर्माण भवन योजना को मंजूरी के बिना किया गया था।

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यूपी सरकार ने संपत्ति के बड़े हिस्से को पुनः प्राप्त किया

वहीं, विश्वविद्यालय का तर्क है कि जब इमारतों का निर्माण किया गया था, तो यह इलाका आरडीए के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। हालांकि, प्राधिकरण ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि निर्माण के समय सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अनिवार्य था। वर्ष 2006 में स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय कथित भूमि अतिक्रमण और पट्टे के उल्लंघन को लेकर हाल के वर्षों में कई कानूनी विवादों के केंद्र में रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति के बड़े हिस्से को पुनः प्राप्त कर लिया है। इस साल की शुरुआत में आजम और उनके परिवार ने औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय के शासी ट्रस्ट से किनारा कर लिया। इससे पहले बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने विश्वविद्यालय परिसर से गुजरने वाली तीन किलोमीटर लंबी चार-लेन सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित कर दिया। उसने वहां साइनबोर्ड लगाते हुए कहा कि यह सड़क सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है।

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क्या है पूरा मामला

लोक निर्माण विभाग ने रामपुर में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर से गुजरने वाली मुख्य सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित कर दिया है और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 'साइन बोर्ड' लगा दिया है कि यह सड़क आम जनता के आवागमन के लिए खुली है। यह तीन किलोमीटर लंबी, चार लेन वाली सीमेंट-कंक्रीट सड़क है, जिसका निर्माण अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में 2016-17 में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने लगभग 17.16 करोड़ रुपये की लागत से कराया था।अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सड़क विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार से दूसरे छोर तक 450 एकड़ के परिसर से होकर गुजरती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 2019 में मुख्य द्वार बंद करने के बाद से प्रवेश प्रतिबंधित था, यहां तक कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी प्रवेश करने से रोक दिया गया था। पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता किशन वीर सिंह ने कहा कि विभाग ने अब इस सड़क पर ‘आम रास्ता’ दर्शाने वाले बोर्ड लगा दिए हैं, जिससे आम लोगों को इस मार्ग पर बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने की अनुमति मिल गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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