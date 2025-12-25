Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswhen atalji asked for pakistan as dowry rajnath singh narrated the story from the rashtriya prerna sthal in lucknow
जब अटलजी ने दहेज में मांग लिया था पाकिस्तान, राजनाथ सिंह ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल से सुनाया वो किस्सा

जब अटलजी ने दहेज में मांग लिया था पाकिस्तान, राजनाथ सिंह ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल से सुनाया वो किस्सा

संक्षेप:

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को मूर्त रूप देने का काम किया है। कश्मीर से धारा 370 को हटाकर पीएम मोदी ने सपना पूरा किया। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज मजबूत हुई है। 

Dec 25, 2025 04:11 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101 वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में भव्य 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन किया। इसमें भाजपा के विचारकों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मौके आयोजित कार्यक्रम अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उनके विनोदी स्वभाव को याद करते हुए उनसे जुडा एक पुराना किस्सा सुनाया। यह किस्सा तब का है जब पाकिस्तान दौरे पर गए अटल बिहारी वाजपेयी से एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने शादी की पेशकश करते हुए बदले में कश्मीर पाकिस्तान को देने की शर्त रख दी थी। राजनाथ सिंह ने बताया कि तब अटल जी ने भी कहा था कि मैं शादी करने को तैयार हूं लेकिन आपको दहेज में पाकिस्तान दिलाना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान, उनके भाषण से प्रभावित एक महिला ने पूछा, ‘क्या आप मुझसे विवाह करेंगे और बदले में कश्मीर देंगे?’ उन्होंने कहा, ‘मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पाकिस्तान चाहिए’। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को मूर्त रूप देने का काम किया है। कश्मीर से धारा 370 को हटाकर पीएम मोदी ने सपना पूरा किया। आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज मजबूत हुई है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत की आवाज सुनती है। पीएम मोदी ने गरीबों, किसानों के लिए काम किया है। जी राम जी बिल पारित किया है। इसमें 125 दिन काम मिलेगा। इसके लिए पीएम मोदी का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से महंगाई दर कम हो रही है। इसी के साथ-साथ विकास दर आठ फीसदी हुई है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल उद्घाटन को तैयार, सौगात से पहले मोदी का आया ट्वीट

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश को गौरव दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी देखरेख में इतना भव्य प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हुआ है। राज्य और केंद्र सरकारें लगातार देश की आम जनता की बेहतरी के काम कर रही हैं। इसी के साथ-साथ वह अतीत में हुए अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान भी दे रही हैं।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, वीआईपी गेस्ट हाउस

इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रेरणा के रूप में श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा के रूप में हमारे साथ रहता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News ex pm atal bihari vajpayee UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |