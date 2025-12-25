जब अटलजी ने दहेज में मांग लिया था पाकिस्तान, राजनाथ सिंह ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल से सुनाया वो किस्सा

संक्षेप: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को मूर्त रूप देने का काम किया है। कश्मीर से धारा 370 को हटाकर पीएम मोदी ने सपना पूरा किया। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज मजबूत हुई है।

आज देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101 वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में भव्य 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन किया। इसमें भाजपा के विचारकों श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मौके आयोजित कार्यक्रम अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उनके विनोदी स्वभाव को याद करते हुए उनसे जुडा एक पुराना किस्सा सुनाया। यह किस्सा तब का है जब पाकिस्तान दौरे पर गए अटल बिहारी वाजपेयी से एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने शादी की पेशकश करते हुए बदले में कश्मीर पाकिस्तान को देने की शर्त रख दी थी। राजनाथ सिंह ने बताया कि तब अटल जी ने भी कहा था कि मैं शादी करने को तैयार हूं लेकिन आपको दहेज में पाकिस्तान दिलाना होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान, उनके भाषण से प्रभावित एक महिला ने पूछा, ‘क्या आप मुझसे विवाह करेंगे और बदले में कश्मीर देंगे?’ उन्होंने कहा, ‘मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पाकिस्तान चाहिए’। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को मूर्त रूप देने का काम किया है। कश्मीर से धारा 370 को हटाकर पीएम मोदी ने सपना पूरा किया। आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज मजबूत हुई है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत की आवाज सुनती है। पीएम मोदी ने गरीबों, किसानों के लिए काम किया है। जी राम जी बिल पारित किया है। इसमें 125 दिन काम मिलेगा। इसके लिए पीएम मोदी का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से महंगाई दर कम हो रही है। इसी के साथ-साथ विकास दर आठ फीसदी हुई है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश को गौरव दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी देखरेख में इतना भव्य प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हुआ है। राज्य और केंद्र सरकारें लगातार देश की आम जनता की बेहतरी के काम कर रही हैं। इसी के साथ-साथ वह अतीत में हुए अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान भी दे रही हैं।