टोल मांगने पर कार सवारों ने कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, प्लाजा में की जमकर तोड़फोड़

संक्षेप: बागपत के बालैनी टोल प्लाजा पर कुछ कार सवार युवकों ने टोल मांगने पर जमकर कहर बरपाया। उन्होंने टोल कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट में टोल मैनेजर समेत चार लोग घायल हो गए।

मेरठ-बागपत हाईवे पर स्थित बालैनी टोल प्लाजा पर रविवार देर रात कुछ युवकों द्वारा दबंगई करते हुए देखने को मिला। तीन कारों में सवार दर्जनों युवकों ने टोल मांगे जाने पर जमकर उत्पात मचाया। टोलकर्मियों से मारपीट की, उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की। इस घटना में टोल मैनेजर समेत चार कर्मचारी घायल हो गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना रविवार रात करीब 11 बजे की है, जब मेरठ-बागपत हाईवे के बालैनी टोल पर तीन कारों में कुछ युवक पहुंचे। टोलकर्मियों ने जब नियमानुसार उनसे शुल्क मांगा तो युवकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने गाली-गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी। टोलकर्मियों ने बचने के लिए वहां से भागकर जान बचाई, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते हुए प्लाजा परिसर तक घुस आए। इसके बाद दबंग युवकों ने बैरियर, शीशे, कंप्यूटर, कुर्सियों और अन्य सामान को तोड़ डाला। करीब आधे घंटे तक हाईवे पर हंगामा और तोड़फोड़ चलती रही। जाते-जाते हमलावरों ने कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए।

इस हमले में टोल मैनेजर अनुज के अलावा कर्मचारी अभिषेक, कुनाल और यूनित घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें और वीडियो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं। उधर, सूचना पर पहुंची बालैनी पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के बाद टोल कर्मचारियों में दहशत का माहौल है।