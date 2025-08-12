तनख्वाह मांगी तो गुस्से में आ गया मुर्गा कारोबारी, दो कर्मचारियों पर एक मिनट में 28 बार बरसाई बेल्ट

साजिद ने बताया उन्हें 1100 रुपये रोज तनख्वाह पर काम दिया गया था। तीन महीने की तनख्वाह मांगने पर उसके और समीर पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। वाहन चालक इस्माइल को भी शान ने गवाह बनाकर चोरी की घटना दिखाने का प्रयास किया और बिना सुनवाई किए मारपीट कर दी।

यूपी के मेरठ के लिसाड़ी गेट का एक मुर्गा कारोबारी तनख्वाह मांगने पर इतने गुस्से में आ गया कि उसने दो कर्मचारियों को बेल्ट से पीटा। मारपीट की एक मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। वीडियो में एक कर्मचारी को 12 बार बेल्ट से पीटा, दूसरे युवक पर 16 बार हमला किया। आरोपी ने धमकी देकर वसूली की और ऑनलाइन अपने खाते में रकम ट्रांसफर कराई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ऊंचा सद्दीकनगर निवासी शान कुरैशी मुर्गा कारोबारी है। वीडियो में शान कुरैशी दो कर्मचारियों साजिद और समीर को अपने घर की बैठक में बंधक बनाकर बेल्ट से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। एक मिनट एक सेकेंड की वीडियो में शान ने 12 बार साजिद को बेल्ट से पीटा। समीर पर 16 बार बेल्ट से हमला किया। कमरे में शान पक्ष के कई लोग मौजूद थे। इनमें से किसी ने बीच बचाव नहीं कराया। खुद वीडियो बनाकर शान मोहम्मद के भाई सूफियान ने इसे वायरल कर दबदबा बनाने का प्रयास किया। पिल्लोखड़ी चौकी प्रभारी मानवेंद्र सिंह की ओर से शान कुरैशी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। शान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पीड़ित साजिद और समीर को मेडिकल के लिए बुलाया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

साजिद ने लगाया वसूली का आरोप साजिद ने बताया उन्हें 11 सौ रुपये रोजाना तनख्वाह पर काम दिया गया था। तीन माह की तनख्वाह मांगने पर उसके और समीर पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। वाहन चालक इस्माइल को भी शान ने गवाह बनाकर चोरी की घटना दिखाने का प्रयास किया और बिना सुनवाई किए मारपीट कर दी। बेल्ट से बेरहमी से मारा और हाथ मोड़ दिया। कान और हाथ में चोट आई है। आरोप लगाया शान मोहम्मद ने बंधक बनाकर ऑनलाइन पेटीएम पर 14 हजार रुपये वसूली कर ट्रांसफर कराए।