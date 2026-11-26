यूपी चुनाव 2027 में सीट बंटवारे को लेकर सपा-कांग्रेस में तकरार बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब भी कांग्रेस ने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब सरकार बनानी है तो इससे कम सीटों पर समझौते का कोई मतलब नहीं है।

यूपी चुनाव 2027 की तैयारी के बीच सपा और कांग्रेस गठबंधन में सीटों को लेकर शुरू हुई खींचतान अब सियासी तकरार में बदलती नजर आ रही है। एक बार फिर कांग्रेस सांसद और यूपी कांग्रेस कमेटी (UPCC) के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि "जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी हमने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब तो हमारी सरकार बननी है तो इससे कम का कोई मतलब नहीं है।" आपको बता दें 2017 विधानसभा चुनाव सपा-कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। तब सपा 298 सीटों पर और कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ी थी। जिसमें सपा 47 और कांग्रेस 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस इस बार भी तीन अंकों में सीटें चाहती है यानी 100 से ज्यादा सीटें।

इससे पहले सपा की ओर से पांच प्रत्याशियों की घोषणा के बाद यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने मोर्चा खोल दिया था। उनके बयानों ने खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मसूद ने सपा को 2012 और 2017 के चुनावी रिकॉर्ड याद दिलाते हुए सवाल उठाया कि आखिर लड़ाई भाजपा से है या कांग्रेस से। उनका कहना है कि जब दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है तो एकतरफा सूची जारी करने का क्या औचित्य है।

सपा के 26 सीटों के ऑफर पर भड़के इमरान उन्होंने 26 सीटों के प्रस्ताव पर भी नाराजगी जताई और कहा कि कांग्रेस ने ऐसी सीटें मांगी ही नहीं थीं। गठबंधन में सम्मान और बराबरी जरूरी है। सपा ने सहारनपुर की बेहट और सहारनपुर सीट पर मौजूदा विधायक उमर अली खान और आशु मलिक को प्रत्याशी घोषित किया है। मसूद ने इन सीटों पर सपा के दावे को चुनौती देते हुए पुराने चुनावी नतीजों की याद दिलाई। उनका कहना है कि 2012 में सपा की स्थिति क्या थी, यह रिकॉर्ड से स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2017 और उससे पहले के चुनावों में पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सपा के घोषणा पत्र पर क्या कहा? वहीं, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में कांग्रेस को निमंत्रण मिलने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उम्मीदवारों की सूची सपा की है और घोषणा पत्र भी सपा का है, इसलिए यह सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मतलब आमतौर पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें सभी बातें साझा होती हैं। उन्हें नहीं पता कि यहां इसके अलावा क्या चल रहा है।