आजम से अखिलेश मिले तो भर आईं आंखें, हाथ मिलाया, एक कार से दोनों घर पहुंचे

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुधवार को रामपुर में मुलाकात हुई। आजम से जब अखिलेश यादव मिले तो आंखें भर आईं। लंबे समय बाद दोनों नेताओं का मिलना हुआ और उन्होंने हाथ मिलाया। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 01:53 PM
समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुधवार को रामपुर में मुलाकात हुई। आजम से जब अखिलेश यादव मिले तो आंखें भर आईं। लंबे समय बाद दोनों नेताओं का मिलना हुआ और उन्होंने हाथ मिलाया। इस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि व्यक्तिगत स्तर पर दोनों के बीच सपा की राजनीति से अलग गहरा रिश्ता और सम्मान मौजूद है। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से गले मिलकर पुराने गिले‑-शिकवे भुलाने का संकेत दिया। दोनों एक कार से घर पहुंचे।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन ने अखिलेश को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते वह बरेली एयरपोर्ट से सीधे हेलिकॉप्टर से रामपुर पहुंचे। यहां जौहर विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर आजम खान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान माहौल भावनात्मक रहा। जब अखिलेश से आजम मिले तो आंखें भर आईं।

आजम खान और अखिलेश दोनों एक ही कार से आवास पहुंचे। वहां दोनों के बीच बातचीत चल रही है। आजम खान के साथ उनका पूरा परिवार भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि पार्टी के संगठनात्मक और चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आजम ख़ान की जेल से रिहाई के बाद यह पहली मुलाकात दोनों नेताओं के बीच भरोसे और सहयोग को दोबारा स्थापित करने के रूप में देखी जा रही है।

