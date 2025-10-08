आजम से अखिलेश मिले तो भर आईं आंखें, हाथ मिलाया, एक कार से दोनों घर पहुंचे
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन ने अखिलेश को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते वह बरेली एयरपोर्ट से सीधे हेलिकॉप्टर से रामपुर पहुंचे। यहां जौहर विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर आजम खान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान माहौल भावनात्मक रहा। जब अखिलेश से आजम मिले तो आंखें भर आईं।
आजम खान और अखिलेश दोनों एक ही कार से आवास पहुंचे। वहां दोनों के बीच बातचीत चल रही है। आजम खान के साथ उनका पूरा परिवार भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि पार्टी के संगठनात्मक और चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आजम ख़ान की जेल से रिहाई के बाद यह पहली मुलाकात दोनों नेताओं के बीच भरोसे और सहयोग को दोबारा स्थापित करने के रूप में देखी जा रही है।