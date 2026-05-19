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शादीशुदा महिला के घर में घुसा प्रेमी तो देवर ने कुंडी लगाकर मचा दिया शोर, जानें फिर

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगर
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प्रेमी जैसे ही शादीशुदा प्रेमिका के घर में घुसा तो महिला के देवर ने देख लिया। उसने चुपके से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने इसकी जानकारी महिला के पति बड़े भाई और पिता को दी। दोनों कहीं काम करने गए थे। सूचना मिलते ही घर लौट आए। इसके बाद सभी ने महिला और उसके प्रेमी की घर में जमकर पिटाई की।

शादीशुदा महिला के घर में घुसा प्रेमी तो देवर ने कुंडी लगाकर मचा दिया शोर, जानें फिर

UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली शादीशुदा महिला से मंगलवार सुबह कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से शादीशुदा प्रेमी मिलने पहुंच गया। घर में घुसते समय महिला के देवर ने देख लिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर पिता और महिला के पति को जानकारी देकर बुला लिया। इसके बाद घर वालों ने महिला और उसके प्रेमी की जमकर पिटाई की। इससे भी मन नहीं भरा तो दोनों को पेड़ में बांधकर पीटा। प्रेमी से जबरन महिला की मांग भरवा दी। पुलिस ने दोनों को मुक्त कराया और थाने लेकर चली गई। पुलिस का कहना है कि किसी पक्ष से अभी तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र एक गांव में शादीशुदा महिला से मिलने आया प्रेमी ज्यों ही शादी शुदा प्रेमिका के घर में घुसा तो महिला के देवर ने देख लिया। उसने चुपके से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। इसकी जानकारी महिला के पति बड़े भाई और पिता को दी। दोनों कहीं काम करने गए थे। सूचना मिलते ही घर लौट आए। इसके बाद सभी ने महिला और उसके प्रेमी की घर में जमकर पिटाई की।

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फिर घर वालों ने दोनों को बाहर पेड़ बांध दिया और जमकर पीटा। दोनों के पहले से शादीशुदा होने के बावजूद प्रेमी से जबरन महिला की मांग भरवा दी। इस बीच किसी ने प्रेमी की पत्नी को इसकी जानकारी दे दी। वह भाग कर मौके पर पहुंची और पति को छोड़ देने की मिन्नतें करती रही लेकिन लोग नहीं माने।

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करीब तीन घंटे तक चले इस ड्रामे का अंत तब हुआ, जब किसी ने सूचना देकर अहिरौली बाजार थाने की पुलिस बुला ली। पुलिस ने पेड़ में बंधे युवक और महिला को मुक्त कराया और साथ लेकर थाने गई। महिला के दो बच्चे हैं, जबकि कथित प्रेमी का भी एक बेटा है। इस संबंध में अहिरौली बाजार के थानेदार प्रविंदर कुमार राय ने बताया कि दोनों को मुक्त कराकर थाने लाया गया है। अभी इस संबंध में किसी ने तहरीर नहीं दी है। मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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