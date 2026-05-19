शादीशुदा महिला के घर में घुसा प्रेमी तो देवर ने कुंडी लगाकर मचा दिया शोर, जानें फिर

प्रेमी जैसे ही शादीशुदा प्रेमिका के घर में घुसा तो महिला के देवर ने देख लिया। उसने चुपके से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने इसकी जानकारी महिला के पति बड़े भाई और पिता को दी। दोनों कहीं काम करने गए थे। सूचना मिलते ही घर लौट आए। इसके बाद सभी ने महिला और उसके प्रेमी की घर में जमकर पिटाई की।

UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली शादीशुदा महिला से मंगलवार सुबह कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से शादीशुदा प्रेमी मिलने पहुंच गया। घर में घुसते समय महिला के देवर ने देख लिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर पिता और महिला के पति को जानकारी देकर बुला लिया। इसके बाद घर वालों ने महिला और उसके प्रेमी की जमकर पिटाई की। इससे भी मन नहीं भरा तो दोनों को पेड़ में बांधकर पीटा। प्रेमी से जबरन महिला की मांग भरवा दी। पुलिस ने दोनों को मुक्त कराया और थाने लेकर चली गई। पुलिस का कहना है कि किसी पक्ष से अभी तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र एक गांव में शादीशुदा महिला से मिलने आया प्रेमी ज्यों ही शादी शुदा प्रेमिका के घर में घुसा तो महिला के देवर ने देख लिया। उसने चुपके से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। इसकी जानकारी महिला के पति बड़े भाई और पिता को दी। दोनों कहीं काम करने गए थे। सूचना मिलते ही घर लौट आए। इसके बाद सभी ने महिला और उसके प्रेमी की घर में जमकर पिटाई की।

फिर घर वालों ने दोनों को बाहर पेड़ बांध दिया और जमकर पीटा। दोनों के पहले से शादीशुदा होने के बावजूद प्रेमी से जबरन महिला की मांग भरवा दी। इस बीच किसी ने प्रेमी की पत्नी को इसकी जानकारी दे दी। वह भाग कर मौके पर पहुंची और पति को छोड़ देने की मिन्नतें करती रही लेकिन लोग नहीं माने।