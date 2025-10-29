दो शिक्षिकाएं रात में धरने पर बैठीं तो ऐक्शन में आया विभाग, जारी हुई सैलरी

संक्षेप: एडी बेसिक ने अधीनस्थ अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे वेतन रोकने की नई प्रथा न शुरू करें। शिक्षक-शिक्षिकाओं के अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकना नियमविरुद्ध है। शासन स्तर से केवल ‘नो वर्क, नो पे’ का प्रावधान है, जिसमें अनुपस्थित अधिकारी के उसी दिन का वेतन काटा जाता है।

यूपी के आगरा में आठ महीने के बच्चे को लेकर धरने पर बैठी शिक्षिकाओं के मामले में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) ऐश्वर्या लक्ष्मी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से शिक्षिकाओं का वेतन जारी करने के निर्देश दिए। अपने मासूम शिशु के साथ धरना देने वाली एक शिक्षिका का वेतन जारी भी कर दिया गया है। एडी बेसिक ऐश्वर्या लक्ष्मी ने स्पष्ट कहा है कि नियमावली में ‘नो वर्क, नो पे’ का प्रावधान है, पर अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। आगरा में ऐसी प्रथा पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।

प्राथमिक विद्यालय बड़ापुरा की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सुधा उपाध्याय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय पडुआपुरा कंपोजिट की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका रामधारा सोमवार दोपहर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से मिलने पहुंचीं थी। लेकिन अनसुनी होने का आरोप लगाते हुए पर आठ महीने के बच्चे के साथ धरने पर बैठ गईं। राष्ट्रवादी शिक्षक महासंघ के जिलाध्यक्ष कीर्तिपाल सिंह टाइगर मौके पर पहुंचे और आंदोलन की घोषणा की। बीएसए ने फोन पर वेतन जारी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद रात 10:30 बजे शिक्षिकाएं धरने से उठीं।

अगले दिन ‘हिन्दुस्तान’ में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ऐश्वर्या लक्ष्मी ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने तुरंत लेखाधिकारी को निर्देशित कर सुधा उपाध्याय का वेतन जारी करा दिया। वहीं, रामधारा का पत्र अभी जारी नहीं हुआ है।