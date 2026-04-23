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बेमौसम बारिश से खराब गेहूं की भी होगी खरीद, किसानों को राहत देने के लिए मानकों में बदलाव

Apr 23, 2026 03:29 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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बेमौसम बारिश से खराब गेहूं की भी खरीद होगी। किसानों को राहत देने के लिए मानकों में बदलाव किया गया है। ह फैसला केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लिया है।

बेमौसम बारिश से खराब गेहूं की भी होगी खरीद, किसानों को राहत देने के लिए मानकों में बदलाव

UP News: बेमौसम बारिश से प्रभावित गेहूं फसल को लेकर केंद्र सरकार ने यूपी के किसानों को बड़ी राहत दी है। रबी विपणन सत्र 2026-27 में पूरे प्रदेश में गेहूं की खरीद ढीले गुणवत्ता मानकों के साथ करने की अनुमति दे दी गई है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। यह फैसला केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लिया है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं खरीद के यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन में छूट दे दी है। बुधवार को संयुक्त आयुक्त (भंडारण एवं अनुसंधान) विश्वजीत हलधर द्वारा प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे गए पत्र के मुताबिक, प्रदेश के सभी जिलों में अब 70 प्रतिशत तक लस्टर लॉस (चमक में कमी) वाले गेहूं की खरीद की जा सकेगी। इसके साथ ही गेहूं के सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा को भी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

केवल उत्तर प्रदेश में ही होगा प्रयोग

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब प्रदेश के अधिकांश जिलों में बेमौसम बारिश ने गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। राज्य सरकार ने केंद्र को 16 अप्रैल को भेजे पत्र में विशेष राहत की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए यह छूट लागू की गई है। इस फैसले से किसान मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचने से मजबूर नहीं होंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ढीले मानकों के तहत खरीदे गए गेहूं को अलग से स्टॉक किया जाएगा और उसका उपयोग केवल उत्तर प्रदेश के भीतर ही किया जाएगा। ऐसे गेहूं की गुणवत्ता में भंडारण के दौरान यदि गिरावट आती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस श्रेणी के गेहूं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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