बहनजी जो बोलती हैं, सही बोलती हैं, अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की मायावती की तारीफ

कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित बसपा की रैली में मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की। इसके जवाब में भाजपा की तरफ से भी मायावती की तारीफें होने लगी हैं।कन्नौज में राज्यमंत्री असीम अरुण के पिता श्रीराम अरुण की पुण्यतिथि पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की। कहा मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम किया। सब जानते हैं बहनजी जो बोलती हैं, सही बोलती हैं। जब-जब सपा सरकार रही है, गुंडे-माफिया बढ़े हैं। 2017 से पहले प्रदेश में गुंडों, माफियाओं और अपराधियों को खुला संरक्षण मिलता था। महिलाएं असुरक्षित थीं और आम जनता शाम को घर से निकलने में डरती थी।

श्रद्धांजलि सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आज प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में जो सुधार देखने को मिल रहे हैं, वह श्रीराम अरुण जैसे ईमानदार और समर्पित अफसरों की देन हैं। भाजपा सरकार उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।

कन्नौज को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा और हर सेक्टर में विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए सवालिया लहजे में कहा कि आज गुंडे और माफिया कहां हैं। अब उनके अंदर दहशत है।

मायावती ने भाजपा को समर्थन देने की नीति साफ कर दी: कांग्रेस वहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करने पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने आखिरकार संविधान को बदलने की मंशा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मनुवादी विचारधारा की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्थन देने की नीति साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है।

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एक बयान जारी कर कहा " हम बहन कुमारी मायावती को धन्यवाद देते हैं , जिन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी की और मायावती जी की, संविधान बदलने की मंशा रखने वाली भाजपा और मनुवादी आरएसएस को समर्थन देने वाली नीति साफतौर पर स्पष्ट कर दी।"