उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले साथ आए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर 26 नवंबर को लखनऊ में अपनी ताकत दिखाएंगे। जानकारों का कहना है कि यह गठजोड़ प्रदेश का सियासी समीकरण प्रभावित कर सकता है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का नया गठजोड़ बनाकर साथ आए एआईएमआईएम चीफ (AIMIM) असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखरकी जोड़ी क्या गुल खिलाएगी? दोनों के गठबंधन की बात सामने आने के बाद से यूपी के राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच तक इस बात पर चर्चा है कि आखिर यह नया गठबंधन चुनाव में किसके लिए चुनौती बनने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का गठजोड़ प्रदेश का सियासी समीकरण प्रभावित कर सकता है। दोनों के टारगेट पर दलित-मुस्लिम समाज का वही वोट बैंक है जिसे सपा-बसपा और कांग्रेस का माना जाता रहा है। ऐसे में तीनों दलों के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने दो दर्जन से अधिक क्षेत्रों के चुनाव परिणाम प्रभावित किए थे। प्रदेश की 14 सीटों पर 5 से 10 हजार वोट मिले तथा पांच सीटें ऐसी थी जहां पार्टी 10-20 हजार तक वोट बटोरने में कामयाब हो गई थी। वहीं दो सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने पहली बार मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस हिसाब से करीब 30 से अधिक सीटें गठबंधन प्रभावित कर सकता है।

एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदउद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक जाना पहचाना चेहरा है। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच युवा चेहरा बनकर उभरे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो चार सीटों हार की वजह एआईएमआईएम ही कही जा सकती है। सपा सहारनपुर की नकुड़ सीट 315, मुरादाबाद नगर 782, सुल्तानपुर 1009, बाराबंकी की कुर्सी सीट 217 वोटों के अंतर से हारी थी। यह सीटें भाजपा जीतने में कामयाब हो गई थी। यहां एआईएमआईएम को क्रमश: 3593, 2661, 5251 तथा 8541 वोट हासिल हुए थे। इसी तरह सपा बिजनौर की चांदपुर सीट 245, बिलारी 7610, मेरठ 2605, किठौर 2180, इसौली 269, रानीगंज 2649, रामनगर 267, डुमरियागंज 771 वोटों के अंतर से जीती थी। यहां एआईएमआईएम को क्रमश: 1586, 9235, 3038, 4833, 3308, 11,748, 4940, 4352 वोट मिले थे।

ओवैसी ने चंद्रशेखर को घोषित किया है सीएम कैंडिडेट गठबंधन का ऐलान होने के साथ ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर को यूपी चुनाव में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। इसे साथ ही ऐलान किया गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।