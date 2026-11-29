यूपी के चुनावी माहौल में फिलहाल बसपा बहुत शांत नजर आ रही है लेकिन क्या आने वाले दिनों में यह पार्टी चुनाव को त्रिकोणीय बनाती नजर आएगी। यूपी की राजनीति को अच्छे से समझने वालों का कहना है कि यदि कोई राजनीतिक दल बसपा को हल्के में लेता है तो यह उसकी बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकता है।

UP Politics : उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह सियासी हो चला है। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बना लिया है। भाजपा पहले से ही चुनावी मोड में है लेकिन चार बार यूपी की सत्ता संभाल चुकी बसपा जमीनी स्तर पर बहुत कम सक्रिय दिख रही है। हालांकि पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार बैठकें बुला रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर पोस्ट के जरिए पार्टी कैडर को सक्रिय करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर दल जब बूथों पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है तो बसपा की वहां वैसी मौजूदगी नहीं दिख रही है। इसके बावजूद 2022 में यूपी की सिर्फ एक विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल करने वाली बसपा इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस बीच मायावती ने प्रदेश के सियासी समीकरणों को साधने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। मायावती 6 दिसंबर को लखनऊ में महारैली से 2027 के लिए बिगुल फूंकेंगी। जानकारों का कहना है कि यदि इस महारैली में मायावती पहले जैसी ताकत दिखा पाती हैं तो बसपा के लिए यह मौका गेमचेंजर साबित हो सकता है।

बसपा के लिए 6 दिंसबर का दिन हमेशा से अहम रहा है। संविधान निर्माता डॉ.भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में पार्टी हर साल इस दिन को मनाती है। बसपा प्रमुख मायावती इस दिन लखनऊ स्थित डॉ.भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (अंबेडकर स्मारक) पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं।

2027 के चुनाव में बसपा की भूमिका कैसी और कितनी बड़ी होगी? इसका अंदाज बहुत कुछ बसपा की 6 दिसंबर की महारैली से लग जाएगा। जानकारों का कहना है कि 6 दिसंबर प्लान के जरिए मायावती शक्ति प्रदर्शन कर अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ-साथ बसपा के बेस वोटरों को भी संदेश देना चाहती हैं। मायावती यूपी की राजनीति में पहले भी दलित-ब्राह्मण वोटरों की सोशल इंजीनियरिंग कर चुकी हैं। यदि उनकी पार्टी में दमखम दिखता है तो बेस वोटर के साथ-साथ भाजपा और सपा से नाराज वोटरों का एक वर्ग भी उससे जुड़ सकता है। इन सब वजहों से विरोधियों और राजनीतिक रणनीतिकारों की नजरें इस महारैली पर टिकी हैं। बसपा से जुड़े लोग 6 दिसंबर को लखनऊ में लाखों कार्यकर्ताओं की महाजुटान के दावे कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मायावती इस महारैली के जरिए यह संदेश देना चाहती हैं कि उनका परंपरागत वोट और कैडर आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है।

क्या है बसपा का दांव? 6 दिसंबर को डॉ.भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बड़ी रैली आयोजित करने के पीछे बसपा का बड़ा सियासी संदेश और यूपी चुनाव से पहले महत्वपूर्ण दांव है। हाल में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में रैली कर ताकत दिखाई थी। चंद्रशेखर लगातार दलित युवाओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की जुगत में हैं। मायावती कई बाद उनपर निशाना साध चुकी हैं और बसपा के बेस वोटर को यह संदेश देने की कोशिश करती हैं कि बसपा ही दलितों की एकमात्र सच्ची हितैषी है। 6 दिसंबर को उनकी महारैली में महाजुटान को इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।