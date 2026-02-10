जब सब कुछ विदेश से आएगा तो किसान क्या उगाएगा? अखिलेश का बीजेपी सरकार से सवाल

संक्षेप: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने ऐक्स पर पोस्ट कर सवाल किया? जब सब कुछ विदेश से आएगा तो किसान क्या उगाएगा?

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को बीजेपी सरकार हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल किए हैं कि जब सब कुछ विदेश से आयेगा तो किसान क्या उगाएगा? ⁠क्या बेच पाएगा? ⁠क्या कमाएगा? ⁠कैसे अपना घर बनाएगा-चलाएगा? ⁠कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? ⁠कैसे घर के बुजुर्गों का इलाज करवाएगा? ⁠कैसे बेटियों को हँसी-ख़ुशी विदा कर पाएगा? ⁠कैसे अपने भविष्य के लिए दो पैसे जमा कर पाएगा?मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा?

अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को नुक़सान पहुचाकर, हमारे देश में कोई भी सरकार चल नहीं सकती है। किसान और किसानी विरोधी भाजपा सरकार स्पष्ट करे कि विदेशियों के सामने अपने हितों का समर्पण करने की मजबूरी क्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भूमि अधिग्रहण लाकर खेती-किसानी को हड़पने का षड्यंत्र करती है, कभी काले-क़ानूनों से किसानों को मौत के मुँह में ढकेल देती है। भाजपाई सोच बिचौलियों वाली है, वो पैदावार-उत्पादन की जगह बीच में कमीशनख़ोरी से सिर्फ़ अपना पेट भरना जानती है। खेती-किसानी’ के बीच ही नहीं, ‘किसानों’ के बीच भी बैठे भाजपाई बिचौलियों का भंडाफोड़ होना चाहिए। किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा! भाजपा जाए तो खेतीबाड़ी बच पाए!

राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की झूठी तारीफों का महोत्सव इससे पहले सोमवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण भ्रष्टाचार में डूबी सरकार की झूठी तारीफों का महोत्सव ज्यादा नजर आता है। सरकारी कागजों पर हरियाली उगाने से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता का विश्वास तोड़ने और परस्पर सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में प्रदेश की प्रगति में गतिरोध पैदा हुआ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो रेल जहां जितनी दूर चली थी, उसके आगे एक इंच भी नहीं चल सकी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मुकाबले की एक एक्सप्रेस-वे नहीं है। अन्नदाता किसान बदहाल है। नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे है। नौकरियां है नहीं, प्रदेश में उद्योग बंद हो रहे है, पूंजी निवेश के नाम पर सिर्फ जलसे हो रहे हैं।