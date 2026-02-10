Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWhat will farmers grow when everything comes from abroad? Akhilesh asks the BJP government
जब सब कुछ विदेश से आएगा तो किसान क्या उगाएगा? अखिलेश का बीजेपी सरकार से सवाल

जब सब कुछ विदेश से आएगा तो किसान क्या उगाएगा? अखिलेश का बीजेपी सरकार से सवाल

संक्षेप:

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने ऐक्स पर पोस्ट कर सवाल किया?  जब सब कुछ विदेश से आएगा तो किसान क्या उगाएगा?

Feb 10, 2026 01:39 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को बीजेपी सरकार हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर सवाल किए हैं कि जब सब कुछ विदेश से आयेगा तो किसान क्या उगाएगा? ⁠क्या बेच पाएगा? ⁠क्या कमाएगा? ⁠कैसे अपना घर बनाएगा-चलाएगा? ⁠कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? ⁠कैसे घर के बुजुर्गों का इलाज करवाएगा? ⁠कैसे बेटियों को हँसी-ख़ुशी विदा कर पाएगा? ⁠कैसे अपने भविष्य के लिए दो पैसे जमा कर पाएगा?मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा?

अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को नुक़सान पहुचाकर, हमारे देश में कोई भी सरकार चल नहीं सकती है। किसान और किसानी विरोधी भाजपा सरकार स्पष्ट करे कि विदेशियों के सामने अपने हितों का समर्पण करने की मजबूरी क्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भूमि अधिग्रहण लाकर खेती-किसानी को हड़पने का षड्यंत्र करती है, कभी काले-क़ानूनों से किसानों को मौत के मुँह में ढकेल देती है। भाजपाई सोच बिचौलियों वाली है, वो पैदावार-उत्पादन की जगह बीच में कमीशनख़ोरी से सिर्फ़ अपना पेट भरना जानती है। खेती-किसानी’ के बीच ही नहीं, ‘किसानों’ के बीच भी बैठे भाजपाई बिचौलियों का भंडाफोड़ होना चाहिए। किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा! भाजपा जाए तो खेतीबाड़ी बच पाए!

राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की झूठी तारीफों का महोत्सव

इससे पहले सोमवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण भ्रष्टाचार में डूबी सरकार की झूठी तारीफों का महोत्सव ज्यादा नजर आता है। सरकारी कागजों पर हरियाली उगाने से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता का विश्वास तोड़ने और परस्पर सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज में प्रदेश की प्रगति में गतिरोध पैदा हुआ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो रेल जहां जितनी दूर चली थी, उसके आगे एक इंच भी नहीं चल सकी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के मुकाबले की एक एक्सप्रेस-वे नहीं है। अन्नदाता किसान बदहाल है। नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे है। नौकरियां है नहीं, प्रदेश में उद्योग बंद हो रहे है, पूंजी निवेश के नाम पर सिर्फ जलसे हो रहे हैं।

अभिभाषण में आंकड़ों और जुमलों का ही प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में आंकड़ों और जुमलों का ही प्रदर्शन है। नौकरियों का लालीपाप दिखा कर नौजवानों को लुभाने की कोशिश है। हर रोज बच्चियों-महिलाओं से दुष्कर्म हो रहे हैं। छिनौती और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दुर्दशा है, उसके समाधान का कोई प्रयास नहीं दिखाई देता है। गन्ना किसानों का कितना बकाया है यह बताने के बजाय पिछले 22 वर्षों का जबानी जमा खर्च दिखा दिया गया है।

