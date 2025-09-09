what was thought to be a minor lump turned out to be a rare cancer if you see this in your body do not ignore it जिसे मामूली गांठ समझा वो रेयर कैंसर निकला, शरीर में ये दिखे तो भूलकर भी न करें नजरअंदाज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswhat was thought to be a minor lump turned out to be a rare cancer if you see this in your body do not ignore it

जिसे मामूली गांठ समझा वो रेयर कैंसर निकला, शरीर में ये दिखे तो भूलकर भी न करें नजरअंदाज

आमतौर पर शरीर के बाहरी हिस्से में होने वाले गांठों को लोग नजर अंदाज कर जाते हैं। सेहत के लिए यह ठीक नहीं है। इसी तरह के चार मरीज एम्स गोरखपुर में इलाज के लिए आए। इन मरीजों के शरीर के अलग-अलग हिस्सों के चेहरे और हाथों और पैरों में गांठ थी।

Ajay Singh कार्यालय संवाददाता, गोरखपुरTue, 9 Sep 2025 05:37 AM
share Share
Follow Us on
जिसे मामूली गांठ समझा वो रेयर कैंसर निकला, शरीर में ये दिखे तो भूलकर भी न करें नजरअंदाज

शरीर में होने वाले किसी भी गांठ को नजरअंदाज न करें। यह गांठें जानलेवा कैंसर हो सकते हैं। एम्स में ऐसे ही दुर्लभ कैंसर के चार मामले सामने आए हैं। मरीज इन्हें सामान्य गांठ समझकर इधर-उधर इलाज कराते रहे, लेकिन गोरखपुर एम्स की बायोप्सी जांच में दुर्लभ क्यूटेनिस बी-सेल लिंफोमा कैंसर निकला। इनमें दो मरीजों के कैंसर का स्टेज खतरे के पार था, जिसकी वजह से एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर संस्थान रेफर कर दिया, जबकि, दो का इलाज एम्स में चल रहा है।

एम्स के चर्म रोग विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील गुप्ता बताते हैं कि आमतौर पर शरीर के बाहरी हिस्से में होने वाले गांठों को लोग नजर अंदाज कर जाते हैं। यह उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह के चार मरीज एम्स में इलाज के लिए आए। इन मरीजों के शरीर के अलग-अलग हिस्सों के चेहरे और हाथों और पैरों में गांठ थी। इनमें दो मरीजों ने काफी दिनों तक सामान्य गांठ समझकर इधर-उधर इलाज कराते रहे, लेकिन गांठ वैसे ही बनी रही।

ये भी पढ़ें:प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हुआ और भी असरदार, दवा के 'दुश्मन' प्रोटीन का पता चला

एम्स में इलाज के लिए जब आए तो इनकी बायोप्सी की गई। चारों मरीजों की बायोप्सी रिपोर्ट में दुर्लभ क्यूटेनिस बी-सेल लिंफोमा कैंसर निकला। इनमें दो का स्टेज गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए कैंसर संस्थान रेफर करना पड़ा। अभी दो मरीजों का इलाज चल रहा है। अन्य त्वचा कैंसर की तुलना में यह सबसे दुर्लभ कैंसर की श्रेणी में माना जाता है।

ये भी पढ़ें:UP Weather: पूर्वी यूपी में महीने के अंत तक लौटेगा मानसून, फिर ठंड देगी दस्तक

गंभीर मामलों में स्टेम सेल प्रत्यारोपण की जरूरत

डॉ. सुनील गुप्ता ने बताया कि दुर्लभ क्यूटेनिस बी-सेल लिंफोमा एक प्रकार का बी-सेल लिंफोमा है, जिसमें असामान्य बी-कोशिकाएं त्वचा पर ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाती हैं। इलाज के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी होता है। लेकिन, कई गंभीर मामलों में स्टेम सेल प्रत्यारोपण की भी आवश्यकता पड़ती है। गंभीर मरीजों की स्थिति में यही सेल प्रत्यारोपण करना पड़ता है, जिसकी शुरुआत एम्स में अभी नहीं हो सकी है। बताया कि चिंता की बात यह है कि इस कैंसर के कोई लक्षण दिखते नहीं है। जबकि स्थिति खतरनाक हो जाती है, तब इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं।

Cancer UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |