जिसे मामूली गांठ समझा वो रेयर कैंसर निकला, शरीर में ये दिखे तो भूलकर भी न करें नजरअंदाज

आमतौर पर शरीर के बाहरी हिस्से में होने वाले गांठों को लोग नजर अंदाज कर जाते हैं। सेहत के लिए यह ठीक नहीं है। इसी तरह के चार मरीज एम्स गोरखपुर में इलाज के लिए आए। इन मरीजों के शरीर के अलग-अलग हिस्सों के चेहरे और हाथों और पैरों में गांठ थी।

शरीर में होने वाले किसी भी गांठ को नजरअंदाज न करें। यह गांठें जानलेवा कैंसर हो सकते हैं। एम्स में ऐसे ही दुर्लभ कैंसर के चार मामले सामने आए हैं। मरीज इन्हें सामान्य गांठ समझकर इधर-उधर इलाज कराते रहे, लेकिन गोरखपुर एम्स की बायोप्सी जांच में दुर्लभ क्यूटेनिस बी-सेल लिंफोमा कैंसर निकला। इनमें दो मरीजों के कैंसर का स्टेज खतरे के पार था, जिसकी वजह से एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर संस्थान रेफर कर दिया, जबकि, दो का इलाज एम्स में चल रहा है।

एम्स के चर्म रोग विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील गुप्ता बताते हैं कि इनमें दो मरीजों ने काफी दिनों तक सामान्य गांठ समझकर इधर-उधर इलाज कराते रहे, लेकिन गांठ वैसे ही बनी रही।

एम्स में इलाज के लिए जब आए तो इनकी बायोप्सी की गई। चारों मरीजों की बायोप्सी रिपोर्ट में दुर्लभ क्यूटेनिस बी-सेल लिंफोमा कैंसर निकला। इनमें दो का स्टेज गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था, जिसकी वजह से उन्हें इलाज के लिए कैंसर संस्थान रेफर करना पड़ा। अभी दो मरीजों का इलाज चल रहा है। अन्य त्वचा कैंसर की तुलना में यह सबसे दुर्लभ कैंसर की श्रेणी में माना जाता है।