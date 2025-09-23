What was the SP doing when the government framed Azam Khan Yogi s minister anil rajbhar hits back at Akhilesh yadav आजम खां को सरकार ने फंसाया तो सपा क्या कर रही थी, योगी के मंत्री का अखिलेश पर पलटवार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आजम खां को सरकार ने फंसाया तो सपा क्या कर रही थी, योगी के मंत्री का अखिलेश पर पलटवार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के 23 महीने बाद जेल से बाहर आते ही बयानबाजी और वार-पलटवार का दौर शुूरू हो गया है। सपा ने आजम को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया  है। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 23 Sep 2025 05:18 PM
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की 23 महीने बाद मंगलवार को जेल से रिहाई हो गई। रिहाई के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सपा-भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने आजम खां पर लगातार केस और जेल में डालने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा तो योगी के मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। अनिल राजभर ने कहा कि अगर सरकार ने झूठे मुकदमे में फंसाया है तो समाजवादी पार्टी अब तक क्या कर रही थी। अब तक क्यों नहीं छुड़ा लिया।

अनिल राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत लंबी कार्यवाही हुई है। तथ्य और प्रमाण के साथ प्रदेश सरकार ने और हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है। हमारे तथ्यों और सबूतों को न्यायालय ने भी माना है। अनिल राजभर ने दावा किया कि आगे आजम खां पर लगे आरोप साबित भी होंगे।

अनिल राजभर ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि न्यायालय के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहते हैं। अगर बिना आधार के पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आखिर समाजवादी पार्टी के नेता को इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रहना पड़ता। न्यायालय भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। सत्ता का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमें लगवाती है। कहा कि जब सरकार पुलिस से पॉलिटिकल पोलिंग करायेगी, उन्हें चुनावी गोरखधंधे का हिस्सा बनाएगी तो अवैध कार्यों, भ्रष्टाचार और वसूली में पुलिस की मिलीभगत को नज़रअंदाज करने पर मजबूर भी होगी।

