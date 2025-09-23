आजम खां को सरकार ने फंसाया तो सपा क्या कर रही थी, योगी के मंत्री का अखिलेश पर पलटवार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के 23 महीने बाद जेल से बाहर आते ही बयानबाजी और वार-पलटवार का दौर शुूरू हो गया है। सपा ने आजम को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की 23 महीने बाद मंगलवार को जेल से रिहाई हो गई। रिहाई के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सपा-भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने आजम खां पर लगातार केस और जेल में डालने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा तो योगी के मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार किया है। अनिल राजभर ने कहा कि अगर सरकार ने झूठे मुकदमे में फंसाया है तो समाजवादी पार्टी अब तक क्या कर रही थी। अब तक क्यों नहीं छुड़ा लिया।

अनिल राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। बहुत लंबी कार्यवाही हुई है। तथ्य और प्रमाण के साथ प्रदेश सरकार ने और हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है। हमारे तथ्यों और सबूतों को न्यायालय ने भी माना है। अनिल राजभर ने दावा किया कि आगे आजम खां पर लगे आरोप साबित भी होंगे।

अनिल राजभर ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि न्यायालय के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहते हैं। अगर बिना आधार के पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आखिर समाजवादी पार्टी के नेता को इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रहना पड़ता। न्यायालय भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता।