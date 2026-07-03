इस्तीफा देने की वजह क्या रही? ट्रस्ट की बैठक से पहले चंपत राय और अनिल मिश्र को देना होगा जवाब

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में घमासान तेज हो गया है। मामला बढ़ता देख चंपत राय और अनिल मिश्र ने अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस मामले में ट्रस्ट की छह जुलाई को मीटिंग होनी है। इस मीटिंग से पहले चंपत ओर अनिल मिश्र को इस्तीफे का कारण बताना होगा।

Ayodhya News: श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आगामी बैठक से पहले इस्तीफा दे चुके महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र को जवाब देना होगा। ऐसी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के नियमों में है। व्यवस्था है कि यदि किसी सदस्य को हटाया जाएगा या वह खुद हटेगा तो ट्रस्ट को जानकारी देनी होगी। मीटिंग से पहले चंपत और अनिल मिश्र को इस्तीफा देने की वजह बतानी होगी। जिससे अगली बैठक में कारण का पूरा ब्योरा रखा जाएगा। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

छह जुलाई को आयोजित होने वाली बैठक में चढ़ावे की चोरी और दोनों का इस्तीफा चर्चा का मुख्य विषय होगा। ट्रस्ट को जानकारी दी जाएगी कि इन कारणों से दोनों ने इस्तीफा दिया है। एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट और एफआईआर का विवरण भी ट्रस्टियों के समक्ष रखा जा सकता है। चढ़ावा चोरी जानकारी में आने के बाद क्या-क्या कदम उठाए गए,उसकी जानकारी भी ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट बहुमत से ही कोई फैसला लेगा, ऐसी व्यवस्था है। पूरे घटनाक्रम पर चर्चा के बाद ट्रस्ट कोई फैसला लेगा। अगली बैठक पर सभी की नजर लगी हुई है।

तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक छह को मणिराम छावनी में तय राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद मचे घमासान के बीच श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सोमवार छह जुलाई को बैठक करेगा। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव ने सभी सदस्यों को व्हाट्एस ऐप पर भेजे संदेश में उनसे उपस्थित रहने की अपील की है। संदेश में बैठक का एजेंडा नहीं लिखा है मगर माना जा रहा है कि ट्रस्ट महासचिव चंपतराय और ट्रस्टी डा अनिल मिश्र के इस्तीफे पर विचार करेगा। अब तक दोनों का त्यागपत्र सार्वजनिक नहीं हुआ है। मगर पुष्टि कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार कर चुके हैं। राम मंदिर के तीसरे ट्रस्टी और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने भी इस बैठक की सूचना होने की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बैठक की सूचना महंत गोविंद देव द्वारा भेजी गई है, लेकिन एजेंडा नहीं भेजा है।