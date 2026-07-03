इस्तीफा देने की वजह क्या रही? ट्रस्ट की बैठक से पहले चंपत राय और अनिल मिश्र को देना होगा जवाब
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में घमासान तेज हो गया है। मामला बढ़ता देख चंपत राय और अनिल मिश्र ने अपने-अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस मामले में ट्रस्ट की छह जुलाई को मीटिंग होनी है। इस मीटिंग से पहले चंपत ओर अनिल मिश्र को इस्तीफे का कारण बताना होगा।
Ayodhya News: श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आगामी बैठक से पहले इस्तीफा दे चुके महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्र को जवाब देना होगा। ऐसी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के नियमों में है। व्यवस्था है कि यदि किसी सदस्य को हटाया जाएगा या वह खुद हटेगा तो ट्रस्ट को जानकारी देनी होगी। मीटिंग से पहले चंपत और अनिल मिश्र को इस्तीफा देने की वजह बतानी होगी। जिससे अगली बैठक में कारण का पूरा ब्योरा रखा जाएगा। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
छह जुलाई को आयोजित होने वाली बैठक में चढ़ावे की चोरी और दोनों का इस्तीफा चर्चा का मुख्य विषय होगा। ट्रस्ट को जानकारी दी जाएगी कि इन कारणों से दोनों ने इस्तीफा दिया है। एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट और एफआईआर का विवरण भी ट्रस्टियों के समक्ष रखा जा सकता है। चढ़ावा चोरी जानकारी में आने के बाद क्या-क्या कदम उठाए गए,उसकी जानकारी भी ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट बहुमत से ही कोई फैसला लेगा, ऐसी व्यवस्था है। पूरे घटनाक्रम पर चर्चा के बाद ट्रस्ट कोई फैसला लेगा। अगली बैठक पर सभी की नजर लगी हुई है।
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक छह को मणिराम छावनी में तय
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद मचे घमासान के बीच श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सोमवार छह जुलाई को बैठक करेगा। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव ने सभी सदस्यों को व्हाट्एस ऐप पर भेजे संदेश में उनसे उपस्थित रहने की अपील की है। संदेश में बैठक का एजेंडा नहीं लिखा है मगर माना जा रहा है कि ट्रस्ट महासचिव चंपतराय और ट्रस्टी डा अनिल मिश्र के इस्तीफे पर विचार करेगा। अब तक दोनों का त्यागपत्र सार्वजनिक नहीं हुआ है। मगर पुष्टि कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार कर चुके हैं। राम मंदिर के तीसरे ट्रस्टी और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने भी इस बैठक की सूचना होने की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बैठक की सूचना महंत गोविंद देव द्वारा भेजी गई है, लेकिन एजेंडा नहीं भेजा है।
महंत नृत्यगोपाल दास करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता
राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक छह जून को मणिराम छावनी में अपराह्न तीन बजे से होनी है। इसकी अध्यक्षता महंत नृत्यगोपाल दास करेंगे, हालांकि उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। वह इसी सिलसिले में लखनऊ के निजी अस्पताल में चेकअप के लिए गए हैं। फिलहाल उनके वरिष्ठतम शिष्य कृपालु रामदास पंजाबी बाबा का निधन होने से छुट्टी लेकर लौट आए हैं। फिलहाल बैठक का एजेंडा सर्वविदित है क्योंकि राम मंदिर के घटनाक्रम के बाद ट्रस्ट कार्यकारिणी की बैठक पर देशवासियों और राष्ट्रीय मीडिया की नजर लगी है। फिलहाल ट्रस्ट कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव द्वारा ऋषिकेश (उत्तराखंड) में रामकथा की जा रही है। कथा समापन शुक्रवार को होना है। इसके कारण महंत गोविंद देव गिरि पांच जून की रात्रि या छह जून की सुबह ही अयोध्या पहुंच सकेंगे। यह जानकारी जानकी घाट मोहल्ला स्थित वैदेही भवन के महंत रामजी शरण ने दी। उन्होंने बताया कि महाराज जी का संदेश हमारे पास आया है। खास बात है कि महंत श्रीगिरि अयोध्या प्रवास के दौरान वैदेही भवन के गेस्ट हाउस में रुकते रहे हैं। इस कारण वह अपना कार्यक्रम पहले भी वैदेही भवन प्रबंधन के साथ साझा करते रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।