पति-पत्नी और दो मासूमों की हत्या के पीछे क्या रही वजह? पिता के सुसाइड के साथ ही दफन हो गए राज

बलरामपुर में एक युवक ने पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। एक ही घर से चार लोगों के शव मिलने से क्षेत्र में कोहराम मच गया। हत्या के पीछे की वजह तलाशने के लिए खुद एसपी ने कमान संभाली है।

Balrampu Murder: यूपी के बलरामपुर जिले में एक युवक ने दो बच्चों और पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद भी गोली से उड़ा लिया। चंद मिनटों में पूरा परिवार खत्म हो गया। एक ही घर से चार लोगों के शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। युवक ने पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद खुद आत्महत्या का रास्ता क्यों चुना? ये राज भी पूरी तरह से दफन हो गया। हालांकि पुलिस मामले की तहकीकात करने में जुटी है। इस घटना से जुड़ी सभी कड़ियों को तलाशने के लिए खुद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की कमान संभाली। माना जा रहा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

मृतकों में 25 वर्षीय बजरंगी पुत्र नान बच्चा, उनकी 22 वर्षीय पत्नी, एक वर्षीय पुत्र और तीन वर्षीय पुत्री शामिल हैं। चारों के शव खून से लथपथ घर के भीतर पड़े मिले। घटना का पता चलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते पूरे गांव में मातम छा गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों पहले तक जीवित दिखाई देने वाला पूरा परिवार अब मृत अवस्था में मिला। देहात कोतवाली पुलिस ने सबसे पहले पूरे घर को सुरक्षा घेरे में लेकर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके बाद घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस ने घर के भीतर और बाहर मौजूद परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाने शुरू किए।

सभी पहलुओं पर गहन छानबीन के निर्देश फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच अधिकारियों से जानकारी ली और सभी पहलुओं पर गहन छानबीन के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा। ग्रामीणों के अनुसार बजरंगी अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। घटना की सूचना पूरे गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए।

पुलिस कर रही है पीएम रिपोर्ट का इंतजार:एसपी पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह कोई हादसा था, आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ी घटना हो गई महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि एक साथ पूरे परिवार की मौत की घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। हर किसी की जुबान पर यही सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ चार लोगों की जान चली गई। पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। रिश्तेदारों और परिचितों से भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि परिस्थितियों को समझा जा सके।