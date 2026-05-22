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नाबालिग लड़की के पेट में क्या निकला? डॉक्टर की बात सुनकर सिर पीटने लगे परिजन, थाने पहुंचा पिता

Dinesh Rathour बुलंदशहर-नरसेना
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बुलंदशहर से एक नाबालिग लड़की के साथ शर्मसार कर देने वाला घटना सामने आई है। नाबालिग से ईंट-भट्ठे के पीछे रेप किया गया। नाबालिग जब गर्भवती हो गई तो इसकी जानकारी हुई।

नाबालिग लड़की के पेट में क्या निकला? डॉक्टर की बात सुनकर सिर पीटने लगे परिजन, थाने पहुंचा पिता

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में एक नाबालिग लड़की के पेट में अचानक से दर्द उठना शुरू हो गया। घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की। जांच के बाद डॉक्टरों ने जो बात बताई उसे सुनते ही परिजन अपना सिर पीटने लगे। इसके बाद लड़की का पिता सीधे थाने पहुंच गया। दरअसल 16 साल की किशोरी के साथ ईंट भट्ठे के पास दरिंदगी की गई थी। जिससे वह गर्भवती हो गई। परिजनों के मुताबिक आरोपी ने किशोरी से दुष्कर्म किया और किसी को कुछ बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डरी-सहमी पीड़िता दो महीने तक खामोश रही, लेकिन पेट दर्द ने इस वारदात को सामने ला दिया।

घटना करीब दो महीने पुरानी बताई जा रही है। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी पड़ोस के ही गांव का रहने वाला युवक है। वह किशोरी को अक्सर डरा-धमकाकर दुष्कर्म करता रहा। गुरुवार को किशोरी को पेट में दर्द उठा। परिजन पहले तो घर पर ही इलाज करते रहे, लेकिन दर्द बढ़ने पर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच कराने की सलाह दी। जांच हुई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में किशोरी दो माह की गर्भवती पाई गई।

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परिजनों ने पूछताछ की तो किशोरी फूट-फूटकर रोने लगी। उसने बताया कि आरोपी उसे डरा धमका कर ईंट भट्ठे के पास ले गया था और वहां दुष्कर्म किया। घटना का खुलासा होने के बाद पीड़िता के पिता देर शाम नरसेना थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी रामकिशोर गौतम ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है।

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चन्दौसी में ईंट-भट्ठे पर महिला से रेप, आरोपी मुठभेड़ में दबोचा

वहीं दूसरी ओर चंदौसी जिले के गांव स्थित एक ईट-भट्टे पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक के बाएं पैर में गोली लगी है, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने महिला को इलाज के लिए मुरादाबाद रेफर किया है।

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जनपद बदायूं के थाना इस्लामनगर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव स्थित ईंट-भट्टे पर एक कमरे में रहकर चौकीदारी करता है। उसने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे भट्टा स्वामी और अन्य दो लोगों ने उसे पैसे देकर चन्दौसी शराब लेने के लिए भेज दिया था। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी खून से लखपत थी। जानकारी करने पर महिला ने बताया कि भट्टा स्वामी के साथी नसीम बतोला ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पत्नी की हालत गंभीर देखते हुए वह कोतवाली लेकर पहुंचा और तहरीर दी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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