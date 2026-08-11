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ED-CBI से क्या कहना है ये भी लिखा मिला, धर्मांतरण वाली डायरी से खुले विदेशी फंडिंग के राज

By Ajay Singh
हिटी, लखनऊ
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लखनऊ में अ‌वैध चर्च से पकड़े गए चंद्रिका पॉस्टर के पास से एक डायरी मिली है। इस डायरी में विदेश फंडिंंग के कई राज लिखे हुए हैं। डायरी के पन्नों में लिखा गया है कि विदेशी फंडिंग का सेटलमेंट कैसे करें। इसमें विदेशी फंडिंग को लेकर बन रहे कानून का भी जिक्र है। 

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ED-CBI से क्या कहना है ये भी लिखा मिला, धर्मांतरण वाली डायरी से खुले विदेशी फंडिंग के राज

धर्मांतरण गिरोह के तार लखनऊ शहर के एक बड़े चर्च से जुड़े हैं। उस चर्च को धर्मांतरण, स्कूल, विवाह कराने और गरीबों की आर्थिक मदद के नाम पर बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग होती है। यह सनसीखेज खुलासा रविवार को भदेसुआ नयाखेड़ा गांव में संचालित अ‌वैध चर्च से पकड़े गए चंद्रिका पॉस्टर के पास से बरामद दस्तावेजों से हुआ। दस्तावेजों में एक डायरी के पन्नों में लिखा गया है कि विदेशी फंडिंग का सेटलमेंट कैसे करें। केंद्र सरकार एक नया बिल फंडिंग के सम्बंध में ला रही है। बिल के संबंध में बीते 25 जून को आकस्मिक बैठक भी बुलाई गई। बैठक में कई बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका भी है। पन्नों पर साफ लिखा है कि अगर फंडिंग को लेकर कभी ईडी और सीबीआई की जांच हो तो कब क्या बोलना है।

कई बातें कोड में लिखी गई हैं। इतने अहम दस्तावेज मिलने के बाद भी पुलिस ने पकड़े गए पादरी चंद्रिका पॉस्टर उसकी पत्नी और अन्य लोगों को सामान्य पूछताछ के बाद छोड़ दिया। पुलिस मामले की तह तक जाने से बच रही है। एफसीआरए बिल को लेकर धर्मांतरण गिरोह परेशान : आशंका है कि धर्मांतरण गिरोह के लोग केंद्र सरकार के नए बिल एफसीआरए (विदेशी अंशदान अधिनियम) को लेकर बेहद परेशान है। इस बिल को संसद के मानसून सत्र के दौरान अगस्त के दूसरे हफ्ते में पेश करने की तैयारी है। हालांकि इससे पहले 25 मार्च को यह बिल पेश किया गया था। इसके प्रावधानों के कारण घमासान जारी है। इसलिए धर्मांतरण गिरोह के आकाओं ने 25 जून को इसको लेकर अहम बैठक की। जिसका जिक्र डायरी में किया गया।

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यह है मामला

अवैध रूप से बने इस झोपड़ी नुमा चर्च में सालों से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इसके बाद भी पुलिस और तहसील प्रशासन के कार्रवाई नहीं तो रविवार दोपहर हिंदू संगठनों ने चर्च में धावा बोला था। कुछ भाग निकले थे जबकि संचालक चंद्रिका प्रसाद (पादरी) उसकी पत्नी समेत पांच लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने पांचों को हिरासत में ले लिया। मौके से बड़ी संख्या में धर्मिक पुस्तकें, ईसाई साहित्य व अन्य वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की।

प्राथमिक जांच में मिला नंबर, पैमाइश आज

राजस्व निरीक्षक ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि जहां चर्च बना है यह एक मिलजुमला नंबर है। कई बीघे का है। मंगलवार को टीम के साथ फिर इसकी पैमाइश की जाएगी। पैमाइश के दौरान नहर और रास्ते से लेकर अन्य बिंदुओं से नंबर की पैमाइश होगी। आस पास के अन्य गाटा की भी जांच की जा रही है। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय को सौंपी जाएगी।

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ईडी और सीबीआई की जांच हो तो क्या बोलना है क्या नहीं

चंद्रिका के पास से मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले तो कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ किसी ने कोई तहरीर नहीं दी। इसलिए पूछताछ कर छोड़ दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर दोबारा बुलाया जाएगा।- रल्लापल्ली बसंथ कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी

बैठक में बताया गया कि ईडी और सीबीआई की जांच में क्या बोलना है? क्या नहीं बोलना है? कितना बोलना है? इन सब बातों की चर्चा हुई। यह सभी बिंदु डायरी में लिखे हैं। इसके अलावा एक पन्ने में यह भी लिखा है कि गृह मंत्रालय में अकाउंट खोलना है। सीबीआई और ईडी कभी भी जांच कर सकती है। इस लिए रुपयों का लेखाजोखा रखना है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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