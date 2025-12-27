Hindustan Hindi News
what s wrong with that brijbhushan sharan singh s statement during a discussion on the meeting of bjp brahmin mla
इसमें गलत क्या है? बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर चर्चा में बृजभूषण शरण सिंह का बयान

इसमें गलत क्या है? बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर चर्चा में बृजभूषण शरण सिंह का बयान

संक्षेप:

बृजभूषण शरण सिंह ने ब्राह्मण विधायकों द्वारा बैठक किए जाने पर कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज के विधायक इकट्ठा हुए, आपस में परिचय किया, भोजन किया, चाय-पानी किया, हाल-चाल जाना, प्रदेश या देश की समस्याओं पर चर्चा की, सामाजिक ताने-बाने की चर्चा की तो इसमें गलत क्या है?

Dec 27, 2025 10:53 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोंडा
भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जातीय आधार पर बैठक को पार्टी की रीति-नीति के खिलाफ बताते हुए इसमें शामिल लोगों को चेतावनी दी है तो वहीं पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बैठक के पक्ष में बयान दिया है। उनका यह बयान काफी चर्चा में है। बृजभूषण शरण सिंह ने ब्राह्मण विधायकों द्वारा बैठक किए जाने पर कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज के विधायक लखनऊ में इकट्ठा हुए, आपस में परिचय किया, भोजन किया, चाय-पानी किया, हाल-चाल जाना, प्रदेश या देश की समस्याओं पर चर्चा की, सामाजिक ताने-बाने की चर्चा की तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो कोई गलत नहीं दिखाई पड़ता। इसके पहले क्षत्रिय नेता बैठे थे तब मैंने कहा था कि और लोगों को साथ रखना चाहिए और मैं सबको साथ लेकर चलता हूं।

वहीं, बांग्लादेश के मामले पर बोले की वहां गलत हुआ है। बहुत दिनों से बांग्लादेश में गलत हो रहा है लेकिन उसमें सरकार अपना काम कर रही है। जब देश आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिन्दू थे आज कहां हैं? बांग्लादेश में आज कहां हैं? यह कोई नयी समस्या नहीं है लेकिन इस बार सरकार बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत गंभीर हैं। इस विषय को लेकर और काम हो रहा है। वहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने अपने 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरे सांसद बेटे ने भी कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जनता मुझे चुनाव लड़ाएगी।

बृजभूषण ने कहा कि एक बार फिर दोहराता हूं कि जनता खुद जुलूस निकालेगी और जहां ज्यादा बड़ा जुलूस होगा हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। छह महीना पहले से ही जुलूस निकलना शुरू हो जाएगा कि नेताजी को चुनाव लड़ाओ। वहीं खराब एक्यूआई को लेकर सरकार और व्यवस्था को दोषी ठहराया। कहा की इसके लिए कानून है लेकिन पालन नहीं हो रहा है। मिट्टी और बालू पर पुलिस पहुंच जाती है लेकिन पराली लगातार जल रही है।

ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर मथुरा में फिर बोले पंकज चौधरी

भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर शनिवार को मथुरा दौरे पर गए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक बार फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद और सर्व समाज की पार्टी है। जनप्रतिनिधि जातीय आधार पर बैठक न करें। भविष्य में यदि कोई ऐसी बैठक होगी तो पार्टी के संविधान के मुताबिक यह अनुशासनहीनता में कार्रवाई होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात शनिवार को ब्रज के दौरे के दौरान कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरब और पश्चिम की एकजुटता का संदेश देते हुए 2027 के चुनाव में जुटने का आह्वान किया।

