दुल्हन ने दूल्हे के सामने ये क्या कर डाला? शादी के पंडाल में छा गया सन्नाटा, पुलिस भी हुई बेबस
वाराणसी के एक गांव में आई बारात के बाद हंगामा हो गया। जयमाल के दौरान प्रेमी को सामने देखकर दुल्हन दूल्हे को छोड़कर उसके पास चली गई। काफी देर तक चले ड्रामे के बाद दोनों की शादी मंदिर में करा दी गई।
Dulha Dulhan News: यूपी के वाराणसी में एक युवती की शादी तय हुई। जैसे-जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आई तो लड़की और लड़के वालों के घर में तैयारियां भी तेज हो गईं। घर में मंगलगीत गूंजने लगे। नाते-रिश्तेदारों का आना-जाना भी शुरू हो गया। तय तारीख पर दूल्हा बारात लेकर लड़की के दरवाजे पर पहुंच गया। बाराती भी नाचते-गाते दुल्हन को लेने बैंडबाजे के साथ पहुंचे। बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। जयमाल की रस्मी शुरू हुई। दुल्हन वरमाला लेकर स्टेज पर पहुंची लेकिन इसी दौरान दुल्हन ने कुछ ऐसा कर डाला कि शादी के पंडाल में सन्नाटा छा गया। दुल्हन की इस हरकत को दूल्हा देखता रहा गया। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन पुलिस भी केस को सुलझाने में बेबस नजर आई।
लोहता थानाक्षेत्र के एक गांव में लड़की बारात आई थी, जहां लड़की वालों ने बारातियों का जोदार स्वागत-सत्कार किया। एक-एक करके शादी की रस्म शुरू होने लगी। जयमाल के लिए दुल्हन हाथ में वरमाला लेकर पहुंची। इसी दौरान दुल्हन का प्रेमी भी वहां पहुंच गया। दूल्हा और दुल्हन आमने-सामने खड़े थे। प्रेमी को देख दुल्हन ने जयमाल दूल्हे के गले में डालने से इनकार कर दिया। दूल्हा दुल्हन की बात सुनकर सन्न रह गया। शादी के माहौल में भी कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। इस बीच लोगों को प्रेमी के बारे में पता चला तो उसे पकड़कर पीट दिया, लेकिन शादी टूट गई। शादी को लेकर पंचायत हुई, लेकिन मामला नहीं सुलझा। बात थानेतक पहुंची तो दोनों पक्षों को कोटवां पुलिस चौकी बुलाया गया। लेकिन यहां भी पुलिस समझाने में असमर्थ रही। दूल्हे को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा।
दोनों ने मंदिर में कर ली शादी
जिस युवती की शादी हो रही थी उसका चोलापुर थाना क्षेत्र के भटौली गांव के रहने वाले युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती प्रेमी के साथ ही शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों को जब दोनों के प्रेम-प्रसंग की जानकारी हुई तो उन्होंने युवती की शादी दूसरी जगह तय कर दी। जिसके बाद युवती गुमसुम रहने लगी थी। युवती के दिल में अभी भी प्रेमी ही बसा हुआ था। शादी में जब उसने प्रेमी को सामने देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और दूल्हे को छोड़कर प्रेमी के पास पहुंच गई। शादी समारोह में चले हंगामे के बाद प्रेमी को वापस बुलाया गया। दोनों पक्षों के परिजन मंदिर पहुंचे और दोनों की शादी कराई। युवक और युवती ने वहीं परिजनों का आशीर्वाद लिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।