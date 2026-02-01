अब आगे क्या? इस्तीफा दे चुके अलंकार अग्निहोत्री अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने निकले; लिया ये संकल्प

संक्षेप: अलंकार रविवार को कानपुर से वाराणसी के लिए निकले। वह वहां ज्योतिषपीठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करेंगे। कानपुर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी मां और ताऊ का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सत्य की राह पर चलने का संकल्प लिया। शंकराचार्य से मिलकर अलंकार आगे की रणनीति तय करेंगे।

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बटुकों के अपमान को लेकर 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने और बाद में निलंबित कर दिए गए अलंकार अग्निहोत्री अब आगे क्या करेंगे? इस सवाल का अभी तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है लेकिन अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि वह अपने मुद्दों को लेकर अभियान छेड़ने की तैयारी में हैं। अलंकार रविवार को कानपुर से वाराणसी के लिए निकले। वह वहां ज्योतिषपीठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करेंगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी मां और ताऊ का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सत्य की राह पर चलने का संकल्प लिया। शंकराचार्य से मिलकर अलंकार आगे की रणनीति तय करेंगे। वह शंकराचार्य के शिष्ट बटुकों से भी मिलेंगे।

शनिवार की सुबह अलंकार अग्निहोत्री कानपुर में केशवनगर डब्लू ब्लॉक स्थित अपने पैतृक आवास पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने केन्द्र सरकार को यूजीसी एक्ट में बदलावों के लिए घेरा। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की आलोचना की। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना बताया। अलंकार अग्निहोत्री ने कानपुर में कहा था कि शंकराचार्य और बटुकों के साथ प्रशासन ने गलत गलत व्यवहार किया, जिसकी जांच सीएम करा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था, उसी तरह वेस्ट इंडिया कंपनी देश को बर्बाद करने पर तुली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कंपनी के सीईओ और गृहमंत्री अमित शाह एमडी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें हराने के लिए ही काला कानून लाया गया।

सवर्ण समाज ने किया स्वागत कानपुर में अलंकार अग्निहोत्री को सवर्ण संगठनों और समर्थकों ने मालाएं पहनाईं। नारेबाजी करते हुए जोरदार स्वागत किया। बेटे अलंकार को देखते ही मां भावुक हो गईं और उन्हें गले लगा लिया। मां ने माला पहना कर आशीष दिया और कहा- बेटा सच की लड़ाई लड़ रहा है। जनता उसके साथ है और बजरंगबली उसकी रक्षा करेंगे। परिवार की एक महिला ने उनके स्वागत में शंख भी बजाया।