नार्मल डिलीवरी के बाद ये कैसी बीमारी? 2 घंटे तक चीखती रही महिला; बच्चे को दूध तक नहीं पिलाया

करीब दो दिन तक वह लगातार तेज आवाज में वह चीखती रही। उसने नवजात को स्तनपान तक नहीं कराया। परेशान होकर परिजन उसे जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में लाए, यहां उसका इलाज चला। डॉक्टर के अनुसार महिला में बाइपोलर डिसऑर्डर उभर गया था।

यूपी के गोरखपुर के बेलघाट की रहने वाली एक महिला में मां बनने के बाद अनोखी बीमारी उभर गई। सामान्य प्रसव के बाद महिला अनाप-शनाप बकने लगी। करीब दो दिन तक वह लगातार तेज आवाज में वह चीखती रही। उसने नवजात को स्तनपान तक नहीं कराया। परेशान होकर परिजन उसे जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में लाए, यहां उसका इलाज चला। यह घटना करीब डेढ़ महीने पहले की है, जो अब सामने आई है। डॉक्टरों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या महिला सामान्य से इतर अजीब व्यवहार करे तो तत्काल मानसिक रोड विशेषज्ञ से परामर्श लेने की जरूरत है।

महिला का इलाज कर रहे जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित शाही ने बताया कि महिला में बाइपोलर डिसऑर्डर उभर गया था। यह बीमारी महिला के जेहन में कहीं दबी हुई थी। प्रसव वेदना के कारण यह बीमारी उभर कर सामने आ गई। ऐसे मरीज बेहद खतरनाक होते हैं। महिला ने अपने नवजात को कई दिन तक स्तनपान नहीं कराया।

डॉ शाही ने बताया कि महिला के लक्षण बाईपोलर डिसऑर्डर के थे। उसके पास नवजात को भेजना खतरनाक था। गहरे अवसाद या तनाव में में प्रसूता नवजात के साथ कोई घटना कर सकती थी। ऐसे में परिजनों को ताकीद किया गया कि स्तनपान न कराएं। उसे हाई डोज की दवाई दी गईं, तब जाकर उसकी बीमारी कंट्रोल में आई।

बीआरडी में भर्ती एक तिहाई मरीज बाइपोलर डिस्ऑर्डर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में इस बीमारी के मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। यहां ऐसे मरीजों को भर्ती करने की सुविधा है।

कॉलेज के मानसिक रोग के विभागाध्यक्ष डॉ. तपस आइच ने बताया कि बाइपोलर डिस्ऑर्डर के मरीजों की संख्या ओपीडी व वार्ड में लगातार बढ़ रही है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह बीमारी अधिक देखने को मिलती है। यह बीमारी अचानक ही खतरनाक रूप ले लेती है। इसमें मरीज अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुखी होता। कई बार दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। इसे डिप्रेशन और मेनिया कहते हैं। जब अवसाद गहरा होता है तो मरीज के जेहन में आत्महत्या की भी विचार आ सकता हैं।