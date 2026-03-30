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नार्मल डिलीवरी के बाद ये कैसी बीमारी? 2 घंटे तक चीखती रही महिला; बच्चे को दूध तक नहीं पिलाया

Mar 30, 2026 02:22 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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करीब दो दिन तक वह लगातार तेज आवाज में वह चीखती रही। उसने नवजात को स्तनपान तक नहीं कराया। परेशान होकर परिजन उसे जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में लाए, यहां उसका इलाज चला। डॉक्टर के अनुसार महिला में बाइपोलर डिसऑर्डर उभर गया था।

नार्मल डिलीवरी के बाद ये कैसी बीमारी? 2 घंटे तक चीखती रही महिला; बच्चे को दूध तक नहीं पिलाया

यूपी के गोरखपुर के बेलघाट की रहने वाली एक महिला में मां बनने के बाद अनोखी बीमारी उभर गई। सामान्य प्रसव के बाद महिला अनाप-शनाप बकने लगी। करीब दो दिन तक वह लगातार तेज आवाज में वह चीखती रही। उसने नवजात को स्तनपान तक नहीं कराया। परेशान होकर परिजन उसे जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में लाए, यहां उसका इलाज चला। यह घटना करीब डेढ़ महीने पहले की है, जो अब सामने आई है। डॉक्टरों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या महिला सामान्य से इतर अजीब व्यवहार करे तो तत्काल मानसिक रोड विशेषज्ञ से परामर्श लेने की जरूरत है।

महिला का इलाज कर रहे जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित शाही ने बताया कि महिला में बाइपोलर डिसऑर्डर उभर गया था। यह बीमारी महिला के जेहन में कहीं दबी हुई थी। प्रसव वेदना के कारण यह बीमारी उभर कर सामने आ गई। ऐसे मरीज बेहद खतरनाक होते हैं। महिला ने अपने नवजात को कई दिन तक स्तनपान नहीं कराया।

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डॉ शाही ने बताया कि महिला के लक्षण बाईपोलर डिसऑर्डर के थे। उसके पास नवजात को भेजना खतरनाक था। गहरे अवसाद या तनाव में में प्रसूता नवजात के साथ कोई घटना कर सकती थी। ऐसे में परिजनों को ताकीद किया गया कि स्तनपान न कराएं। उसे हाई डोज की दवाई दी गईं, तब जाकर उसकी बीमारी कंट्रोल में आई।

बीआरडी में भर्ती एक तिहाई मरीज बाइपोलर डिस्ऑर्डर के

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में इस बीमारी के मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। यहां ऐसे मरीजों को भर्ती करने की सुविधा है।

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कॉलेज के मानसिक रोग के विभागाध्यक्ष डॉ. तपस आइच ने बताया कि बाइपोलर डिस्ऑर्डर के मरीजों की संख्या ओपीडी व वार्ड में लगातार बढ़ रही है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह बीमारी अधिक देखने को मिलती है। यह बीमारी अचानक ही खतरनाक रूप ले लेती है। इसमें मरीज अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुखी होता। कई बार दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं। इसे डिप्रेशन और मेनिया कहते हैं। जब अवसाद गहरा होता है तो मरीज के जेहन में आत्महत्या की भी विचार आ सकता हैं।

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ऐसे मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती का इलाज की सुविधा है। मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में करीब 40 बेड का वार्ड है। इसमें एक तिहाई से अधिक बेड पर बाइपोलर डिसऑर्डर के ही मरीज भर्ती रहते हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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