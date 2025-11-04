Hindustan Hindi News
ये कैसा पति? पत्नी को नशा दे बेशर्मी से बनाया वीडियो; डिलीट करने को मांगे 10 लाख

Tue, 4 Nov 2025 11:31 AMAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
तेजी से बदलते वक्त में रिश्तों की अहमियत कहीं खोती जा रही है। ऐसे में जन्म-जन्मांतर साथ माने जाने वाले पति-पत्नी के रिश्ते में भी एक से बढ़कर एक जटिलताएं सामने आ रही हैं। ऐसे-ऐसे कांड हो रहे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक कांड गोरखपुर में हुआ है जहां एक पति ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दीं। परेशान महिला ने अपने पति पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसके पति ने कोई नशीली चीज देकर बेशर्मी की और वीडियो बना लिया। उसकी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के साथ ही सास-ससुर के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र का है। महिला का आरोप है कि उसका पति सीतापुर की एक फैक्ट्री में काम करता है और वहां काम करने वाली एक युवती से उसके अवैध संबंध हैं। उसी के साथ रहने के लिए वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। महिला के मुताबिक उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसे परेशान करने का पूरा प्लान बना लिया। एक दिन उसने नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेसुध कर दिया।

बेशर्मी की तोड़ दीं हदें

इसके बाद बेशर्मी की हदें तोडते हुए उसका अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने बताया कि वीडियो डिलीट करने के नाम पर अब उसका पति 10 लाख रुपये की मांग कर रहा है। रकम न देने पर वीडियो वायरल कर परिवार को बदनाम कर देने की बात कह रहा है।

महिला ने अपनी तहरीर में यह भी उल्लेख किया है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे हैं। कई बार मारपीट कर घर से निकाल चुके हैं। पंचायत के बाद 2016 में समझौता हुआ था लेकिन हाल के वर्षों में अत्याचार फिर से बढ़ गए। थाना प्रभारी गोरखनाथ शशिभूषण राय ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव को सौंपी गई है। घटना के सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

