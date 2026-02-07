Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswhat kind of husband is he who killed his wife because he was troubled by the expenses of her treatment friends involved
ये कैसा पति? पत्नी के इलाज में पैसे खर्च होने लगे तो कर दी हत्या, दोस्तों ने भी साथ दिया

ये कैसा पति? पत्नी के इलाज में पैसे खर्च होने लगे तो कर दी हत्या, दोस्तों ने भी साथ दिया

संक्षेप:

20 साल पहले जिस राहुल शर्मा ने रीता शर्मा से सात जन्मों के साथ की कसम खाई थी उसी राहुल ने अपने दो दोस्तों के साथ मिल कर दो फरवरी की रात को रीता की चाकू से गोद कर मार डाला। रीता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर हत्यारोपी पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Feb 07, 2026 09:29 am ISTAjay Singh संवाददाता, हापुड़
share Share
Follow Us on

शादी के मंडप में सात जन्मों तक साथ निभाने की जो कसम खाई जाती है, उसे भुलाकर जब पति या पत्नी एक-दूसरे को किसी खौफनाक वारदात का शिकार बना डालते हैं तो समाज सन्न रह जाता है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। ताजा मामला हापुड़ से सामने आया है जहां थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में दो फरवरी की रात को एक युवक ने अपनी पत्नी की सिर्फ इस वजह से हत्या कर दी कि वह कैंसर से पीड़ित थी और उसके इलाज पर पैसे खर्च हो रहे थे। इस वारदात में युवक के दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। हत्या के बाद युवक एक शादी में गया, वहां तस्वीरें खिंचवाईं और फिर बिजनौर जाकर अपनी दुकान में सो गया। महिला की हत्या के पीछे बीमारी के अलावा घरेलू कलह को भी एक कारण बताया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

20 साल पहले जिस राहुल शर्मा ने जिला बुलंदशहर के गांव बहापुर निवासी रीता शर्मा से सात जन्मों के साथ की कसम खाई थी उसी राहुल ने अपने दो दोस्तों के साथ मिल कर दो फरवरी की रात को रीता की चाकू से गोद कर मार डाला। रीता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर हत्यारोपी पति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्यारोपी पति राहुल शर्मा को गांव बलवापुर के पास और शेरअली उर्फ शेरा, फिरोज को बंबा के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो आला कत्ल चाकू को बरामद किया।

ये भी पढ़ें:यूट्यूबर शादाब जकाती पर रेप का केस, पत्नी और बेटे पर भी गंभीर आरोप

शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी विनीत भटनागर ने खुलासा कर बताया कि हत्यारोपी पति राहुल शर्मा का अपनी पत्नी मृतका रीता शर्मा से घरेलू कलह और उसकी बीमारी में रुपये खर्च को लेकर विवाद रहता था। जिसके चलते उसने शेर अली और फिरोज के साथ हत्या करने का षडयंत्र रचा। दो फरवरी की रात राहुल शर्मा शेर अली और फिरोज को लेकर घर पहुंचा। जिसके बाद उन्होंने रीता का कंबल से मुंह दबाया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर गांव नानोई में जाकर फोटो खिंचवाया और उसके बाद जिला बिजनौर के चांदपुर में जाकर अपनी दुकान पर सो गया था।

उन्होंने बताया कि तीन फरवरी की अल सुबह राहुल घर पहुंचा और परिजन और रिश्तेदारों से फोन कर लूट के बाद पत्नी रीता की हत्या की सूचना देकर गुमराह करने की कोशिश की। हत्या की सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से दो बार साक्ष्य एकत्रित किए थे।

ये भी पढ़ें:यूपी में एक और पति का कत्ल, पत्नी ने प्रेमी से पानी में डुबवाकर कराई हत्या

फिल्म देखकर बनाई थी हत्या की योजना

हत्यारोपी पति राहुल शर्मा ने बताया कि उसने पत्नी रीता की हत्या का प्लान फिल्म देखकर बनाया था। अपने साथियों के पकड़ने जाने पर भी उनका सारा खर्चा करने की बात की थी। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि हत्या करने के बाद गांव नानोई में शादी समारोह में शामिल होने चला गया था। जिससे किसी को उस पर शक ना हो सके।

राहुल ने दिवाली पर भी बनाया था रीता की हत्या करने का प्लान

राहुल ने दिवाली पर भी रीता की हत्या का प्लान बनाया था। लेकिन तब वह इस प्लान को अंजाम नहीं दे सका। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि तीन फरवरी की अल सुबह राहुल ने पुलिस को सूचना देकर बताया था कि बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर उसकी पत्नी रीता की हत्या कर दी है। मौके पर आलाधिकारी पहुंचे। उस दौरान राहुल शर्मा पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन साक्ष्यों की कमी के चलते वह फंस गया। रीता के परिजन पहुंचे और उन्होंने उस पर विधवा महिला से अवैध संबंध का आरोप लगाकर उसके और परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |