जीतू-अमरजीत में इस बात पर हुआ झगड़ा, फिर बुलाए गए साथी; बर्थडे पार्टी में ट्रिपल मर्डर की क्या कहानी ?

मनीष और अमरदीप नगर पालिका सभासद संजय सैनी के भाई और आकाश भतीजा था। जीतू सैनी की बर्थडे पार्टी में जिम में आने वाले सभी युवक आमंत्रित थे। अमरजीत, जीतू का दोस्त था। वह अपने साथ सभासद संजय सैनरी के भाई मनीष और भतीजे आकाश को भी पार्टी में ले गया था। फायरिंग में अमरदीप, आकाश और मनीष मौके पर ही मारे गए।

UP News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए तिहरे हत्याकांड की खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद बताया गया कि मुंह पर बर्थडे केक लगाने को लेकर शुरू हुए झगड़े में इतनी बड़ी वारदात हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शुरुआत बर्थडे बॉय जीतू के मुंह पर केक लगाने से हुई। जीतू और अमरदीप में बहस होने लगी। देखते ही देखते बात गाली-गलौज तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों तरफ से कुछ अन्य साथी भी बुलाए गए और फिर देखते ही देखते खूनी खेल शुरू हो गया। कुछ लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में अमरदीप, आकाश और मनीष मौके पर ही मारे गए।

मनीष और अमरदीप नगर पालिका सभासद संजय सैनी के भाई और आकाश भतीजा था। बताया जा रहा है कि जिम में आयोजित जीतू सैनी की बर्थडे पार्टी में जिम में आने वाले सभी युवक आमंत्रित थे। अमरजीत, जीतू का दोस्त था। वह अपने साथ सभासद संजय सैनरी के भाई मनीष और भतीजे आकाश को भी पार्टी में ले गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद जीतू जिम में लगे सीसीटीवी का डीवीआर निकालकर भाग गया।

क्या सिर्फ मुंह पर केक लगाना ही बना काल लोगों को इस तिहरे हत्याकांड में सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही है कि क्या सिर्फ मुंह पर केक लगाने के चलते ही तीन-तीन लोगों की जान ले ली गई या फिर बुलंदशहर तिहरे हत्याकांड की असल वजह कुछ और है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्रस में कहा जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच कुछ पुरानी रंजिश भी थी। अमरदीप और जीतू के घर के पास सैनी धर्मशाला को लेकर भी कुछ विवाद बताया जा रहा है। हालांकि अभी किसी वजह की अधिकारिक स्तर पर कोई पुष्टि नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुख्यत: मुंह पर केक लगाने को लेकर ही विवाद की शुरुआत की बात आई है। मामले की जांच जारी है। जांच में सारी बातों का खुलासा हो जाएगा।