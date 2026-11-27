कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद ने फिर सपा को सुनाया है। इमरान मसूद ने कहा कि कमजोर सीटें देकर कांग्रेस के साथ गठबंधन का क्या मतलब है। ऐसी सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस क्या हासिल करेगी?

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे की खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर अपने तीखे बयान से गठबंधन की सियासत में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन के नाम पर कांग्रेस अपनी राजनीतिक ताकत और पार्टी के हितों से समझौता नहीं करेगी। सवाल उठाया कि कांग्रेस को ऐसी सीटें देने का क्या औचित्य है, जहां पिछले चुनावों में हार का अंतर 80 हजार से लेकर एक लाख से अधिक वोटों तक रहा है। ऐसी सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस क्या हासिल करेगी? उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन में कांग्रेस को कमजोर सीटें ही दी जानी हैं तो फिर उसके साथ गठबंधन करने की जरूरत ही क्या है।

इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस को केवल सीटों की संख्या बढ़ाकर देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि ऐसी सीटें भी मिलनी चाहिए, जहां जीतने की संभावनाएं हों। उन्होंने सीटों के बंटवारे में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को जरूरी बताया। सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बार-बार कांग्रेस की कमजोरियों, जमानत जब्त होने और संगठन की कमी का हवाला दिया जाता है। यदि कांग्रेस इतनी ही कमजोर है तो उसके साथ गठबंधन करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीतने की क्षमता का प्रमाणपत्र केवल किसी एक राजनीतिक दल के पास नहीं है। कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक ताकत रखती है। सीटों के बंटवारे में पार्टी के प्रदर्शन और हैसियत का ध्यान रखना होगा।

इमरान मसूद ने अपनी छवि गठबंधन विरोधी के रूप में पेश किए जाने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि वह गठबंधन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सम्मानजनक सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले भी गठबंधन के लिए प्रयास किए हैं। वर्ष 2022 में सपा के साथ गठबंधन में कई दल शामिल थे। ऐसे में पिछले चुनाव के नतीजों से सबक लेकर सीटों का गणित तय किया जाना चाहिए।

कमजोर सीटों पर चुनाव लड़कर क्या हासिल होगा इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस को ऐसी सीटें देने का कोई औचित्य नहीं है, जहां पिछले चुनावों में हार का अंतर 80 हजार से एक लाख से अधिक वोटों तक रहा हो। गठबंधन में केवल सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जीतने की संभावना भी देखी जानी चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जरूरी हैं।