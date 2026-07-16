प्रयागराज में 2.50 करोड़ की जीएसटी चोरी का क्या है मेरठ कनेक्शन? क्राइम ब्रांच ऐक्शन में
प्रयागराज में 2.50 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में मेरठ कनेक्शन सामने आया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मेरठ में दबिश दी। लिसाड़ी गेट के अहमदनगर गली 3 और कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई की गई।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में 2.50 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में मेरठ कनेक्शन सामने आया है। प्रयागराज क्राइम ब्रांच की टीम ने मेरठ में दबिश दी। लिसाड़ी गेट के अहमदनगर गली 3 और कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई की गई। हालांकि मुख्य आरोपी हाथ नहीं आया। पुलिस टीम ने फिलहाल परिजनों से पूछताछ की है।
प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में 11 अक्तूबर 2025 को सहायक आयुक्त विशेष अनुसंधान शाखा राज्य कर की ओर से मुकदमा 419/2025 दर्ज कराया गया था। मुकदमे में विशाल कुमार निवासी मिर्जापुर नैनी रोड यमुनानगर प्रयागराज को आरोपी बनाया था। बताया गया कि 10 मई 2025 को सर्वश्री विशाल ट्रेडर्स नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद वर्ष 2025-2026 में 13.93 करोड़ रुपये और आउटवर्ड सप्लाई करते हुए 2.50 करोड़ रुपये जीएसटी क्लेम की। जांच के दौरान पता चला कि फर्म फर्जी है और कोई अस्तित्व नहीं है। जांच शुरू की गई तो पता चला कि शिव-दुर्गा विहार सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा के पते का आधार कार्ड दस्तावेज में लगाया गया था और व्यापार स्थल प्रयागराज का दिखाया गया था।
मेरठ के आजम के खाते में रकम आई थी
ऐसे में मुकदमा दर्ज कराया गया और इसके बाद जांच क्राइम ब्रांच प्रयागराज में ट्रांसफर कर दी गई। प्रकरण में जांच इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा को दी गई। अरुण कुमार मिश्रा ने जांच शुरू और इस रकम का पीछा बैंक खातों के माध्यम से शुरू किया। पता चला कि मेरठ के अहमदनगर लिसाड़ी गेट गली 3 निवासी आजम के खाते में रकम आई थी। इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र में भी एक व्यक्ति का कनेक्शन सामने आया। इसी को लेकर इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने टीम के साथ गुरुवार को मेरठ में दबिश दी। आजम पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन परिजनों से पूछताछ की गई है। वहीं, बाकी जगहों पर भी टीम ने दबिश दी है।
टीम ने आरोपियों की तलाश में मेरठ में दबिश दी
मेरठ एसपी सिटी विनायक गोपाल भोखले ने बताया कि प्रयागराज में जीएसटी चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका कनेक्शन मेरठ से है। टीम ने आरोपियों की तलाश में मेरठ में दबिश दी थी, लेकिन आरोपी नहीं मिले। फिलहाल जांच प्रचलित है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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