लियन परसेंटेज कितना? जवाब नहीं दे पाए थानेदार, दरोगा और दो सिपाही इस आरोप में लाइन हाजिर

Feb 18, 2026 11:08 am ISTAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
तीन दिन पहले कुशीनगर में एसपी सभी थानेदारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान साइबर क्राइम की रोकथाम की बात आई तो एसपी ने पुलिस से ऐसे मामलों में तत्परता के कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कुशीनगर के हनुमानगंज के SO संजय कुमार से पूछ लिया कि साइबर लियेन परसेंटेज और पीओएस कितना है थाने का। 

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक (SP) केशव कुमार के दो सवालों का जवाब न दे पाना एक थानेदार को भारी पड़ गया। एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में पूछा था कि साइबर लियन परसेंटेज और पीओएस कितना कितना है थाने का। हनुमानगंज थानेदार के अलावा चौराखास थाने में तैनात एक दरोगा और दो सिपाहियों को भी लाइन हाजिर किया गया है। उन पर पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।

तीन दिन पहले कुशीनगर में एसपी सभी थानेदारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान साइबर क्राइम की रोकथाम की बात आई तो एसपी ने पुलिस से ऐसे मामलों में तत्परता के कार्रवाई करने को कहा। साइबर अपराध की समीक्षा के दौरान उन्होंने कुशीनगर के हनुमानगंज के थानेदार संजय कुमार से पूछ लिया कि साइबर लियन परसेंटेज और पीओएस कितना है थाने का। बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए।

बता दें कि पिछले छह महीने से कुशीनगर में साइबर अपराध पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम से संबंधित सभी गूढ़ जानकारियां दी जा चुकी हैं। ऐसे में थानाध्यक्ष द्वारा साइबर क्राइम से जुड़े सवाल का जवाब न दे पाने पर एसपी नाराज हो गए। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग में ही थानाध्यक्ष को पुलिस लाइन बुला लिया।

क्या होता है लियेन परसेंटेज और पीओएस

लियन परसेंटेज यानि साइबर अपराध की कुल रकम का कितना हिस्सा फ्रीज किया गया तथा पीओएस यानि प्वाइंट ऑफ सेल होता है।

दरोगा-सिपाही पर कार्रवाई के बारे में ये बोले एसपी

हनुमानगंज के एसओ को जहां लियन परसेंटेज पर जवाब न दे पाने की वजह से लाइन हाजिर किया गया वहीं चौराखास थाने पर तैनात दरोगा और दो सिपाहियों पर की गई कार्रवाई के बारे में एसपी कुशीनगर केशव कुमार ने बताया कि एंटी करप्शन नंबर पर मिली शिकायतों की जांच में यह पता चला कि चौराखास थाने में तैनात उपनिरीक्षक देवीलाल यादव, सिपाही यशवंत चौहान और सुनील यादव का आम जनता के प्रति व्यवहार बेहतर नहीं है। इस पर इन तीनों के खिलाफ भी ऐक्शन लिया गया है।

एसपी के ऐक्शन की चर्चा

साइबर क्राइम से जुड़े सवाल का सही जवाब नहीं दे पाने पर थानेदार के खिलाफ ऐक्शन और जनता से व्यवहार ठीक न होने पर दरोगा और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर किए जाने की महकमे में काफी चर्चा हो रही है। पुलिसकर्मियों के बीच साइबर क्राइम की बारीक जानकारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि नए दौर में यह अपराध का एक बड़ा क्षेत्र है। इससे निपटने के लिए सही जानकारी रखना जरूरी है। सभी को खुद को इसके लिए तैयार करना चाहिए।

