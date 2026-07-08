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पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने का क्या औचित्य, किस मुंह से अयोध्या की बात कर रहे हैं? सपा पर बरसे योगी

By Deep Pandey
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अयोध्या राम मंदिर मामले को लेकर योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।यह किस मुंह से अयोध्या की बात कर रहे हैं? अयोध्या मामले में जांच के दौरान छह लोग चोरी करते हुए प्रमाण में पाए गए हैं। दो लोग साजिश के पात्र थे। फिर पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने का औचित्य क्या है?

पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने का क्या औचित्य, किस मुंह से अयोध्या की बात कर रहे हैं? सपा पर बरसे योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अयोध्या धाम और प्रभु श्रीराम की विरासत को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। अयोध्या और राम को जन्मजात कोसने वालों को एक मुद्दा मिल गया। पहले राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते हैं₹। इनको शर्म नहीं आई कि यदि भगवान काल्पनिक हैं तो चित्रकूट, श्रृंगबेरपुर, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन क्या है? अब यह किस मुंह से अयोध्या की बात कर रहे हैं? अयोध्या मामले में जांच के दौरान छह लोग चोरी करते हुए प्रमाण में पाए गए हैं। दो लोग साजिश के पात्र थे। फिर पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने का औचित्य क्या है?

समाजवादी पार्टी के लोग राम से दूरी बनाते हैं और बाबर को अपना आदर्श मानते हैं। सपा को ठेका-पट्टा से फुर्सत नहीं है। उनकी सोच विकास नहीं, लूट वाली है। डॉ. राममनोहर लोहिया के नाम पर सरकार में आने के बाद यह परिवारवाद और वंशवाद पर चले जाते हैं। वह बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे थे। सीआईसी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 950 करोड़ की लागत की 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही चित्रकूट है, जो प्रभु श्रीराम के संकट के समय उनका संबल बना। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि को आश्रम बनाना पड़ा। राजापुर में युगदृष्टा गोस्वामी तुलसीदास ने जन्म लिया। कामदगिरि, मंदाकिनी, गुप्तगोदावरी, सती अनुसुइया आश्रम आदि आध्यात्मिक केन्द्र हैं। यहां की ऊर्जा पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करती है। उन्होंने कहा कि पूर्ववती सपा सरकार के समय चित्रकूट में डकैतों के भय की वजह से यहां लोग आते नहीं थे। भाजपा की सरकार बनने के बाद चित्रकूट बदला है। धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है। अब डिफेंस कारिडोर बन रहा है, जल्द ही यहां बड़े निवेश आने वाले हैं।

परिवारवाद-वंशवाद से ऊपर नहीं उठ पाई सपा

सपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर लोहिया के नाम पर सियासत कर सत्ता में आने के बाद परिवारवाद व वंशवाद से ऊपर नहीं उठ सके। सैफई परिवार से आगे इनकी सोच नहीं है। यह लोग भारत की विरासत का सम्मान नहीं करते। गरीबों के लिए संचालित योजनाओं के धन में सपाई डकैती डालते थे।

शस्त्र और शास्त्र का अनुसंधान केंद्र बनेगा चित्रकूट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का इंडोनेशिया को निर्यात होगा। इसका निर्माण बुंदेलखंड में हो रहा है। चित्रकूट शस्त्र और शास्त्र दोनों का अनुसंधान केंद्र बनेगा। योगी ने बुधवार को पहले दिन जनसभा के बाद कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं के मुलाकात के बाद रात्रि विश्राम किया। गुरुवार सुबह कामदगिरी की परिक्रमा करने के बाद बांदा रवाना होंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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