क्या है डब्बा कारोबार? 500 करोड़ की देनदारी में फंसे सराफा कारोबारी; सामने आया दुबई कनेक्शन

Dabba Trading : डब्बा कारोबार में फंस कर कई कारोबारियों ने अपना सुख-चैन गंवा दिया है। इस कारोबार की खास बात यह है कि यहां नुकसान के बाद खेल यहीं खत्म नहीं होता बल्कि शुरू होता है। इस कारोबार को चलाने वाले रकम वसूलने के लिए धमकी, दबाव और दबंगों का सहारा लेते हैं। घर तक पहुंचकर डराया-धमकाया जाता है।

Dabba Trading : डब्बा कारोबार पूरी तरह से अवैध है लेकिन इसके वजूद में होने की खबरें आती रहती हैं। जानकार लोग समझाने के लिए डब्बा कारोबार को अवैध वायदा एक्सचेंज कहते हैं। बताते हैं कि देश भर में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) की आड़ में डब्बा भी चलता है। डब्बा मतलब अवैध वादा कारोबार। इस कारोबार का दुबई कनेक्शन भी बताया जाता है। खास बात ये है कि डब्बा चलाने वाले हमेशा मालामाल होते हैं जबकि खेलने वाले दलदल में फंस जाते हैं। जान तक चली जाती है। ताजा खबर ये है कि आगरा के सर्राफा बाजार में डब्बा कारोबार से जुड़ी करीब 500 करोड़ रुपये की देनदारी फंस गई है। दावा है कि अनधिकृत लेनदेन और सट्टेबाजी में भारी नुकसान के चलते सैकड़ों परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पश्चिमी एशिया में युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में आए बदलाव ने ऐसे हालात बनाए। मध्य आय वाले कारोबारियों को घाटा होने से उनका अस्तित्व खतरे में आ गया है। भुगतान को लेकर बनाए जा रहे दबाव और धमकियों ने स्थिति को बिगाड़ दिया है।

जिस बाजार में चांदी पायल के निर्माण में ही लोगों का दिन कट जाता था, वहां अब हालात बदले हुए हैं। अजब खौफ पसरा हुआ है। पीड़ित कारोबारियों का सुख-चैन छिन गया है। आने-जाने के रास्ते बदले जा रहे हैं। दुकान की चाबी नाते रिश्तेदार और परिजनों को सौंप कर कारोबारी गायब हो गए हैं। समझौते के लिए दबंगों की शरण ली जा रही है। मुश्किल उन व्यापारियों की भी है जिन्होंने कर्जा लेकर रकम लगाई थी। अब उसका तगादा उन्हें खतरे में डाल रहा है। कई पीड़ित कारोबारियों ने इस अवैध नेटवर्क को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। उनका आरोप है कि पूरे रैकेट का संचालन कथित तौर पर दुबई में बैठे आकाओं के इशारों पर होता है, जबकि शहर में मौजूद ब्रोकर लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर इस जाल में फंसाते हैं।

कैसे चलता है कारोबार? आगरा में इससे जुड़े एक पीड़ित कारोबारी ने बताया कि शुरुआत में ब्रोकर मोबाइल पर एक लिंक भेजता है। लिंक खोलने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होता है, जो ब्रोकर ही उपलब्ध कराता है। इसके बाद ऐप पर सोना, चांदी समेत अन्य कमोडिटी के लाइव भाव दिखाई देते हैं और यहीं से दांव लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पीड़ित के अनुसार, एक किलो सोने के सौदे के लिए करीब पांच लाख रुपये लगाने पड़ते हैं। यदि बाजार विपरीत दिशा में जाता है तो ब्रोकर अतिरिक्त पांच लाख रुपये और जमा कराने का दबाव बनाते हैं। पैसा जमा नहीं करने पर सौदा बंद कर दिया जाता है और पहले से लगी रकम डूबने का खतरा रहता है।

एक अन्य पीड़ित कारोबारी ने आरोप लगाया कि शहर के कुछ ब्रोकर महज दो-तीन सालों में करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। उसने दावा किया कि लोहामंडी के खतैना क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति, जो कुछ साल पहले 15 हजार रुपये महीने की नौकरी करता था, आज आलीशान फ्लैट और कई महंगी गाड़ियों का मालिक है। वहीं, कमला नगर का एक अन्य कारोबारी खुद को दुबई में बैठे आका का करीबी बताकर लोगों पर दबाव बनाता है। जयपुर हाउस निवासी एक व्यक्ति, जो पहले सराफा बाजार में दलाली करता था, अब डब्बा कारोबार के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति का मालिक बन चुका है।

नुकसान के बाद खेल खत्म नहीं होता, शुरू होता है नया सिलसिला पीड़ितों का आरोप है कि नुकसान के बाद खेल यहीं खत्म नहीं होता। रकम वसूलने के लिए धमकी, दबाव और दबंगों का सहारा लिया जाता है। उनका दावा है कि कई बार घर तक पहुंचकर डराया-धमकाया जाता है और कीमती सामान या वाहन तक उठा ले जाने की धमकी दी जाती है।

ट्रेडिंग का अवैध सर्वर ऐसे करता है काम डब्बा ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाला सर्वर अवैध और निजी सिस्टम होता है, जो असली शेयर बाजार के लाइव भाव की नकल कर नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाता है। निवेशकों को लगता है कि वे वास्तविक बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जबकि उनके सभी ऑर्डर ऑपरेटर के सर्वर पर ही दर्ज होते हैं व एक्सचेंज तक नहीं पहुंचते। पूरा हिसाब भी इसी गुप्त सर्वर पर रहता है। कार्रवाई से बचने को ऐसे सर्वर विदेशों में क्लाउड या वीपीएन पर होस्ट होते हैं और फर्जी कंपनियों और फर्जी नाम पर संचालित बैंक खातों से इनका संचालन किया जाता है।

20 साल में बदल गया डब्बा कारोबार का चेहरा पिछले दो दशकों में डब्बा कारोबार पूरी तरह डिजिटल हो गया है। पहले सौदे रजिस्टर व फोन से होते थे, पर अब अवैध मोबाइल ऐप, वेबसाइट और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से होते हैं, जो असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे दिखाई देते हैं। ऑपरेटर टेलीग्राम, सिग्नल और अन्य एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म से ग्राहकों से संपर्क रखते हैं और ट्रेडिंग टिप्स साझा करते हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस अवैध कारोबार का दायरा बढ़ा है। सेबी और अन्य एजेंसियां ऐसे नेटवर्क पर निगरानी रख रही हैं और कार्रवाई भी कर चुकी हैं।