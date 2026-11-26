यूपी विधानसभा चुनाव 2027: यह घोषणापत्र सपा की पीडीए राजनीति को मजबूत करने की कोशिश है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एक साझा मंच पर लाकर सपा ने उन्हें चुनावी ताकत बनाने की कोशिश की है।

अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।

समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपना ‘पीडीए का प्रणपत्र’ जारी किया है। इसमें PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, राशन, सुरक्षा और सरकारी ठेकों तक को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। सबसे चर्चित वादा 50 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में दलित और पीडीए वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का है।

ठेकों और रोजगार का वादा घोषणापत्र में सपा ने कहा है कि 50 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में दलितों और पीडीए वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही सभी सरकारी ठेकों और लाभार्थी योजनाओं में गरीब और शोषित वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का वादा भी किया गया है।

रोजगार के लिए सपा ने पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 2 से 3 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। पीडीए के छात्रों और गरीब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर देने के लिए विशेष राज्य शिक्षा नीति लाने की बात भी कही गई है।

दलितों के लिए खास प्रावधान दलितों के लिए सपा ने कई विशेष वादे रखे हैं। इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 20 प्रतिशत बजट की विशेष घटक योजना लाने का वादा शामिल है। इसके अलावा दलित विकास परिषद के गठन, दलित स्टार्टअप फंड और दलित उद्यमियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने और आरक्षण को संविधान के अनुसार भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने का वादा भी है। घोषणापत्र में दलितों के कानूनी संरक्षण को मजबूत करने की बात कही गई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में प्राथमिकता पीडीए वर्ग के छात्रों के लिए सपा ने विशेष शिक्षा नीति का वादा किया है। पिछड़े, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की फीस सरकार की ओर से स्कूलों को उपलब्ध कराने का प्रावधान भी रखा गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सपा ने गरीब नागरिकों को मुफ्त इलाज और सभी को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने का वादा किया है। सरकारी अस्पतालों में पीडीए और अन्य वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है।

राशन, सुरक्षा और जमीन का सवाल सपा ने पीडीए, महिलाओं और गरीबों के लिए 5 रुपए की समाजवादी थाली देने का वादा किया है। इसके लिए देशभर में कैंटीन खोलने की योजना भी घोषित की गई है।

सुरक्षा के मोर्चे पर सपा ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और गरीबों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति का वादा किया है। जाति या धर्म के आधार पर दंगा न होने देने और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई का वादा भी शामिल है।

जमीन के मामले में सपा ने कहा है कि किसी माफिया या प्रभावशाली व्यक्ति को गरीब, पिछड़े, दलित या असहाय की जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए विशेष एसटीएफ बनाने और निगरानी के लिए अलग रंग की गाड़ियां तैनात करने का वादा भी है।

अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए सपा ने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष व्यवस्था का वादा किया है। घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों के लिए बोर्ड बनाने, उनकी शिक्षा और रोजगार की समस्याओं को हल करने और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड गठित करने की बात कही गई है।

इसके साथ ही पीडीए वर्ग को सभी सरकारी योजनाओं में प्रतिनिधित्व देने और उन्हें आबादी के अनुपात में लाभ देने की बात कही गई है। यह वादा अल्पसंख्यकों को केवल धार्मिक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के हकदार के रूप में पेश करता है।

क्या है सपा का राजनीतिक संदेश? यह घोषणापत्र सपा की पीडीए राजनीति को मजबूत करने की कोशिश है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एक साझा मंच पर लाकर सपा ने उन्हें चुनावी ताकत बनाने की कोशिश की है। ठेकों में 50 प्रतिशत आरक्षण, दलित स्टार्टअप फंड, 20 प्रतिशत बजट और जमीन की सुरक्षा जैसे वादे इसी रणनीति का हिस्सा हैं।