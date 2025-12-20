शरद संक्रांति कब है? साल में सबसे लंबी होगी ये रात, अगले दिन से होगी इसकी शुरुआत

संक्षेप: ऋतुएं पृथ्वी की सूर्य से दूरी के अनुसार नहीं बदलतीं, बल्कि पृथ्वी के सूर्य की ओर और सूर्य से दूर झुकाव के कारण बदलती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर अपने अधिकतम झुकाव पर पहुंचता है, तब उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति होती है।

Sharad Sankranti: उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को वर्ष की सबसे लंबी रात पड़ेगी। इस दिन शीतकालीन संक्रांति के कारण दिन की अवधि सबसे कम और रात सबसे अधिक होगी। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तारामंडल, गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि इस खगोलीय घटना के चलते भारत में दिन लगभग 10 घंटे 26 मिनट का होगा और रात 13 घंटे 34 मिनट की रात होगी। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात होने की शुरुआत हो जाएगी। इसे विंटर सोलस्टिस के अलावा शरद संक्रांति, दिसंबर संक्रांति व शीत अयनांत या हिंदी में ‘सूर्य का स्थिर होना’ भी कहते हैं।

उन्होंने बताया कि ऋतुएं पृथ्वी की सूर्य से दूरी के अनुसार नहीं बदलतीं, बल्कि पृथ्वी के सूर्य की ओर और सूर्य से दूर झुकाव के कारण बदलती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकाव के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर अपने अधिकतम झुकाव पर पहुंचता है, तब उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति होती है। इस दौरान सूर्य आकाश में अपनी न्यूनतम ऊंचाई पर दिखाई देता है, जिससे दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। उनका कहना है कि शीतकालीन संक्रांति वर्ष में दो बार होती है-एक बार उत्तरी और एक बार दक्षिणी गोलार्ध में। जिस गोलार्ध में यह घटना होती है, वहां उस दिन सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसके विपरीत स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है।

वर्ष 2025 में शीतकालीन संक्रांति 21 दिसंबर को पड़ेगी। भारतीय समयानुसार यह खगोलीय क्षण रात 8:33 बजे पर घटित होगा। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि धीरे-धीरे बढ़ने और रातें छोटी होने लगेंगी। उनके अनुसार, शीतकालीन संक्रांति प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं में महत्वपूर्ण मानी जाती रही है और इसे कई संस्कृतियों में पर्व व अनुष्ठानों से जोड़ा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के सापेक्ष उसकी स्थिति का परिणाम है, जो ऋतु परिवर्तन का आधार बनता है।