Hindi NewsUP Newswhat is mistry behind murder of nephew of former president of high court bar association mystery is yet to be revealed
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष के भतीजे की हत्या का क्या है राज, पर्दा उठना बाकी

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष के भतीजे की हत्या का क्या है राज, पर्दा उठना बाकी

संक्षेप: अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में मृतक एलएन सिंह और आरोपी विशाल के बीच विवाद होना है। जिस बेरहमी से एलएन सिंह पर धारदार हथियार से दर्जनों वार किए गए उससे एक बात तो साफ है कि किसी बड़ी बात को लेकर अदावत थी। नशे से रोकने पर हत्या की बात किसी के गले नहीं उतर रही है।

Sun, 26 Oct 2025 08:14 AMAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे और मीडियाकर्मी लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या के राज से पर्दा उठना बाकी है। पुलिस जांच जारी है। अब तक जो भी कहानी सामने आई है, वह तार्किक रूप से सही साबित नहीं हो रही। वहीं मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी विशाल को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया।

हत्याकांड को लेकर अब तक पुलिस जांच में जो बातें सामने आई हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में मृतक एलएन सिंह और आरोपी विशाल के बीच विवाद होना है। जिस बेरहमी से एलएन सिंह पर धारदार हथियार से दर्जनों वार किए गए उससे एक बात तो साफ है कि किसी बड़ी बात को लेकर अदावत थी। नशे से रोकने पर हत्या की वजह किसी के गले नहीं उतर रही है। हालांकि पुलिस ने भी अब तक ऐसी कोई बात नहीं कही है। हालांकि लोगों में यह जरूर चर्चा है कि हत्यारोपी विशाल स्मैक बेचने का काम करता था। इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी थी। इसी मामले में विशाल को शक था कि मीडियाकर्मी होने के नाते एलएन सिंह ने ही पुलिस को उसके कारोबार के बारे में जानकारी दी। हत्या के दो दिन पूर्व विशाल और एलएन सिंह के बीच हुए विवाद का मुख्य कारण यह भी बताया जा रहा है। आरोपी विशाल एलएन सिंह पर अपनी शिकायत का आरोप लगा रहा था।

सवाल : एलएन ने क्यों नहीं बताया विशाल का नाम

हमले के बाद एलएन सिंह ने चाचा अशोक सिंह, पत्नी सरिता सिंह व कुछ अन्य से फोनकर बात की थी। सभी को उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि किसी ने उन पर हमला किया है और उनकी हालत गंभीर है। पूछने पर भी हमलावर का नाम नहीं बताया, जबकि विशाल को वह अच्छी तरह जानते व पहचानते थे। सवाल यह भी है कि यदि दोस्त बब्लू व उसकी पत्नी विजेता से हुए विशाल के झगड़े में उनका पक्ष लेने पर एलएन सिंह पर हमला हुआ तो बब्लू, विजेता और इनके बेटे साहिल ने उनकी कोई मदद क्यों नहीं की, यदि वह मौके पर मौजूद थे तो?

इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई मुठभेड़ की रिपोर्ट

हत्यारोपी विशाल से हुई मुठभेड़ की रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस रामाश्रय यादव ने धूमनगंज थाने में दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेहरू पार्क रम्मन का पुरवा में हुई मुठभेड़ में एमजी मार्ग सिविल लाइंस सागर पेशा बस्ती निवासी विशाल कुमार ने घिर जाने पर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर तमंचे से गोली चलाई। आत्मरक्षार्थ उन्होंने व उप निरीक्षकों ने गोली चलाई जो विशाल के पैर में लगीं।

रसूलाबाद घाट पर हुआ अंतिम संस्कार

मीडियाकर्मी लक्ष्मी नारायण सिंह का शनिवार को रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर लगभग दो बजे पूर्व बार अध्यक्ष चाचा अशोक सिंह बेटे राज नारायण व अन्य परिजनों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तब शव को वहां से घर मुंडेरा चुंगी स्थित शकुंतला कुंज कॉलोनी ले जाया गया। शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। पत्नी सरिता सिंह लगभग 48 घंटे बाद पति का चेहरा देख पाईं। वह रो-रो कर बेहाल थीं। कुछ देर वहां रुकने के बाद शव रसूलाबाद घाट ले जाया गया, जहां बेटे राज नारायण सिंह ने पिता को मुखाग्नि दी। घाट पर परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में अधिवक्ता और मीडियाकर्मी मौजूद रहे। एलएन सिंह के शव का शुक्रवार को ही पोस्टमार्टम हो गया था लेकिन पूना में रह रहीं बड़ी बहन संगीता अम्रुते के न आ पाने के कारण शव को पोस्टमार्टम हाउस में ही रखा गया था। पोस्टमार्टम हाउस से लेकर घाट तक पूरे समय कई थानों की पुलिस मौजूद रही।

अंतिम संस्कार में भी नहीं आया भाई

एलएन सिंह का छोटा भाई अमिताभ सिंह अंतिम समय में भी दर्शन को नहीं आया। यह बात लोगों में चर्चा का विषय रहा। दोनों भाइयों में पैतृक संपत्ति को लेकर लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है।

बेटे राज नारायण को सता रहा जान का खतरा

पिता की मौत से गमजदा एलएन सिंह के इकलौते बेटे राज नारायण सिंह को भी जान का खतरा सता रहा है। इस बात का जिक्र पोस्टमार्टम हाउस पर उनके बाबा पूर्व बार अध्यक्ष अशोक सिंह ने मीडिया और पुलिस के सामने किया। उसे डर है कि कोई पिता की तरह उस पर हमला न कर दे।

क्या बोली पुलिस

सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइंस कृतिका शुक्ला ने कहा कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फुटेज में वह अकेले ही हमला करते दिख रहा है। हिरासत में लिए गए साहिल और उसकी मां से भी पूछताछ की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
