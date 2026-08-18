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ब्राह्मण वोट के लिए क्या है अखिलेश का 'PDA' दांव? 2027 से पहले UP में नई सियासी चाल

By Shubham Sharma
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लखनऊ में छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश ने एक नया शिगूफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके 'PDA' में 'PD' का मतलब अब 'पंडित' और 'पीड़ित' भी है।

Akhilesh Yadav PDA
2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते-आते अखिलेश यादव अपने PDA फॉर्मूले की परिभाषा लगातार बदलते दिख रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में शब्दों और नारों का अपना अलग ही वजन रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'PDA' का नारा दिया था। तब 'PDA' यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ ने सपा को 37 सीटें दिलाकर राज्य में सबसे बड़ी ताकत बना दिया। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते-आते अखिलेश यादव अपने इस फॉर्मूले की परिभाषा लगातार बदलते दिख रहे हैं।

लखनऊ में छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश ने एक नया शिगूफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके 'PDA' में 'PD' का मतलब अब 'पंडित' और 'पीड़ित' भी है।

सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश का यह नया प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग का मास्टरस्ट्रोक है, या फिर 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए हर सपोर्ट ग्रुप को साधने की छटपटाहट?

जनेश्वर मिश्र पार्क में नहीं मिली अनुमति

लखनऊ में सपा मुख्यालय पर जुटे ब्राह्मण समाज के लोगों को संबोधित करते हुए अखिलेश ने सत्ताधारी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने उन्हें गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में यह सम्मेलन करने की इजाजत नहीं दी, जिसके चलते पार्टी दफ्तर में ही कार्यक्रम करना पड़ा।

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अखिलेश ने मंच से कहा, "लोग PDA की नई-नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। जब से वे PDA से हारे हैं, इसे नए सिरे से समझाने में जुटे हैं। लेकिन वे भूल गए कि PDA में 'PD' का मतलब पंडित और पीड़ित भी है। सरकार जितनी पीड़ा देगी, PDA उतना ही मजबूत होगा।"

क्या अखिलेश चाहते हैं ‘MY’ की छवि से मुक्ति?

अखिलेश यादव का यह कदम यूं ही अचानक नहीं उठाया गया है। इसके पीछे दो-तीन बड़ी राजनीतिक वजहें साफ नजर आती हैं।

दरअसल सपा लंबे समय से खुद पर लगे सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटरों की पार्टी होने के ठप्पे को हटाना चाहती है। 2024 में दलितों को जोड़कर उन्होंने यह मिथक तोड़ा था, अब नजर सवर्णों पर है।

उधर 2024 की हार के बाद बीजेपी ने दलित वोट बैंक को वापस खींचने के लिए आक्रामक अभियान चला रखा है। संत रविदास जयंती पर विशेष अभियानों से लेकर भदोही का नाम बदलने तक, बीजेपी दलितों को साध रही है। ऐसे में अखिलेश को अपना आधार बढ़ाने के लिए नए वर्ग की जरूरत है।

इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमों मायावती ने भी 2027 के लिए अपने पुराने 'सोशल इंजीनियरिंग' (दलित-ब्राह्मण) फॉर्मूले पर धूल झाड़ना शुरू कर दिया है। मायावती लगातार आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी राज में ब्राह्मण समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है।

अखिलेश ने गिनाईं 'ब्राह्मणों पर जुल्म' की घटनाएं

अखिलेश यादव ने सम्मेलन में बीजेपी सरकार के दौरान हुई कुछ हाई-प्रोफाइल घटनाओं का जिक्र कर ब्राह्मण समाज की भावनाओं को टटोलने की कोशिश की।

डॉ. घनश्याम तिवारी हत्याकांड: सितंबर 2023 में सुलतानपुर के सरकारी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या का मामला उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि आरोपी को सत्ता का संरक्षण हासिल था और पीड़ित को प्रताड़ित किया गया।

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विकास दुबे एनकाउंटर: कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की गाड़ी पलटने की घटना पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने कहा, "सब जानते हैं कि गाड़ी क्यों पलटी थी। अगर वह बच जाता तो सरकार के कई असहज राज बाहर आ जाते।"

शंकराचार्य विवाद: माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संगमा में स्नान से रोकने और बटुकों के साथ हुई बदसलूकी का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि इतिहास में कभी किसी सरकार ने शंकराचार्य को इस तरह नहीं रोका।

सपा पर मायावती का तीखा हमला

अखिलेश के 'PD = पंडित' वाले बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने जोरदार पलटवार किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने सपा को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, "बीएसपी सर्वजन हिताय की नीति पर चलने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने संकीर्ण जातिवादी हितों के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलती है। पहले PDA में P का मतलब 'पिछड़े' बताते थे, लेकिन अब जब देखा कि ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ जुड़ रहा है, तो बौखलाहट में P का मतलब 'पंडित' बताने लगे। यह राजनीतिक छलावा नहीं तो और क्या है?"

क्या बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे अखिलेश?

उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 10 से 12 प्रतिशत मानी जाती है। भले ही वे किसी एक सीट पर निर्णायक न हों, लेकिन राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उनका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव काफी माना जाता है। कांग्रेस के कमजोर होने के बाद से यह वर्ग मोटे तौर पर बीजेपी का पारंपरिक वोटर रहा है।

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हालांकि, बीते कुछ महीनों में बीजेपी के भीतर भी थोड़ी हलचल देखी गई थी। पिछले साल दिसंबर में लखनऊ में 35 के करीब विधायकों के एक डिनर पर पार्टी नेतृत्व ने नाराजगी जताई थी और जातिगत बैठकों पर कड़ा रुख अपनाया था।

अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का यह नया 'पंडित' दांव बीजेपी के इस मजबूत किले में दरार डाल पाएगा? या फिर अपने कोर बैकवर्ड और दलित वोट बैंक को साधे बिना सवर्णों के पीछे भागना सपा के लिए जोखिम भरा साबित होगा? 2027 के चुनाव से पहले यूपी का यह सियासी नाटक अभी और दिलचस्प मोड़ लेने वाला है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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