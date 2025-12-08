Hindustan Hindi News
अयोध्या में मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन पर 6 साल में क्या हुआ? ये है नया अपडेट
अयोध्या में मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन पर 6 साल में क्या हुआ? ये है नया अपडेट

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मिली 5 एकड़ जमीन पर अभी तक मस्जिद का निर्माण काम शुरू नहीं हो पाया। एक बार इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन मस्जिद ट्रस्ट ने अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद का नक्शा दाखिल भी किया। लेकिन विकास शुल्क की अदायगी को लेकर नक्शा पास नहीं हो सका। 

Dec 08, 2025 09:22 am IST Ajay Singh संवाददाता, अयोध्या
सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य, दिव्य राममंदिर बनकर तैयार है। विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया जा चुका है। लेकिन अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को शासन की ओर से सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में दी गई पांच एकड़ भूमि पर जमीन मिलने के छह साल बाद भी मस्जिद की आधार शिला तक नहीं रखी जा सकी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ द्वारा यह जमीन इंडो इस्लामिक कल्चरण फाउंडेशन ट्रस्ट को सौंपी गयी है। फिलहाल ट्रस्ट की ओर से एक बार फिर मस्जिद का नया नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण में दाखिल किये जाने की कवायद शुरू की गई है। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद के नाम से प्रस्तावित मस्जिद का नया मानचित्र तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट इसी माह के अंत तक अयोध्या विकास प्राधिकरण में मस्जिद का नया मानचित्र दाखिल कर देगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने नौ नवम्बर 2019 को अयोध्या विवाद पर फैसला दिया था। उसके बाद राममंदिर का निर्माण श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। छह वर्षों राममंदिर बनकर तैयार हो गया और प्रधानमंत्री द्वारा 25 नवम्बर 2025 को शिखर पर ध्वजारोहण किया जा चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मिली पांच एकड़ जमीन पर अभी तक मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। एक बार इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन मस्जिद ट्रस्ट ने अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद का मानचित्र दाखिल भी किया। लेकिन विकास शुल्क की अदायगी को लेकर नक्शा पास नहीं हो सका। अब आईआईसीएफ ट्रस्ट एक नया नक्शा बनवा रही है।

‘हिन्दुस्तान’ से फोन पर बात करते हुए इंडो इस्लामिक फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि क्योंकि मस्जिद के आधुनिक स्वरूप को लेकर कुछ लोग असहमत थे। उन्होंने बताया कि पहले मस्जिद का नक्शा दो मीनारों के साथ अंडाकार था। मस्जिद की मीनारों में मेहराबों को शामिल नही किया गया था। लेकिन अब जो मस्जिद का एक नया नक्शा बनवाया जा रहा है उसमें मस्जिद की पांच मीनारे होंगी और एक गुम्बद होगा। उन्होंने बताया कि भूमि की सॉयल टेस्टिंग पहले ही पूरी की जा चुकी है। मस्जिद के प्रवेश मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन से संतोषजनक वार्ता हुई है। एक एकड़ में प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण पर करीब 65 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि नया मानचित्र इसी माह के अंत तक अयोध्या विकास प्राधिकरण में दाखिल कर दिया जाएगा। इस मस्जिद में पांच हजार लोग एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद के साथ ही यहां पर कैंसर अस्पताल, संग्रहालय, लाइब्रेरी, सामुदायिक किचन, रिसर्च सेंटर, शैक्षिक व सामाजिक सुविधाएं भी मुहैया कराये जाने की योजना है।

Ajay Singh

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
