विकास प्राधिकरण ने सील की इमारत तो क्या होगा? भवन स्वामियों के लिए LDA ने जारी किया आदेश

यदि इमारत की किसी खामी या नियमों के उल्लंघन की वजह से विकास प्राधिकरण ने उसे सील कर दिया है तो भवन स्वामी के पास क्या विकल्प हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में विस्तार से आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत भवन स्वामी और जवाबदेह बनाया गया है। उसे शपथ पत्र देना और पूरी तरह उसका पालन करना होगा।

UP News : वजह नक्शा हो या किसी अन्य जरूरी नियम का उल्लंघन। यदि किसी भी वजह से आप द्वारा बनवाई जा रही इमारत को विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है तो आगे क्या होगा? आप अपनी इमारत की उस सील को कैसे खुलवा सकते हैं और भवन निर्माण में आ रही खामियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने विस्तृत आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक प्राधिकरण द्वारा सील इमारतों को खोलने के लिए अब भवन स्वामियों को शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र में भवन स्वामी को स्पष्ट रूप से यह लिखना होगा कि वह भवन में मौजूद सभी खामियों और अनियमितताओं को निर्धारित समय सीमा में दूर करेगा। यदि शपथ पत्र में दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

शपथ पत्र की शर्तें पूरी करना होगा जरूरी नई व्यवस्था के तहत सील भवन खुलवाने के इच्छुक मालिकों को यह भी स्वीकार करना होगा कि यदि भविष्य में दोबारा भवन में अनियमितताएं पाई जाती हैं और उसे फिर से सील किया जाता है। यही नहीं, इमारत के ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति के लिए भवन स्वामी ही जिम्मेदार होंगे। ऐसे मामलों में उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी यदि शपथ पत्र देने के बाद भी भवन स्वामी ने नियमों के पालन और इमारत की खामियों को दूर करने के उपाय नहीं किए तो फिर राहत पाने के उनके विकल्प खत्म हो जाएंगे। प्राधिकरण का मानना है कि इससे भवन स्वामियों की जवाबदेही बढ़ेगी और भवन निर्माण में नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पेंडिंग मामलों पर कार्रवाई रहेगी जारी एलडीए ने स्पष्ट किया है कि जिन भवनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की विभिन्न धाराओं के तहत मामले पेंडिंग हैं, उन मामलों की सुनवाई और कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। विहित प्राधिकारी संबंधित मामलों में नियमानुसार निर्णय लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। शपथ पत्र देने से लंबित कानूनी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।