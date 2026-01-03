यूपी के इस गैंगस्टर को ये क्या हुआ? पहले लटकाया था फंदा, अब खुद को जंजीरों में जकड़ा

Hindustan Hindi News
वायरल वीडियो में फिरोज खान अपने एक हाथ में लोहे की जंजीर के साथ कुंडे को डालते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में फिरोज खान ने कहा कि उस पर वीडियो डिलिट करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि उस पर प्रदेश में कहीं भी झूठे केस लग सकते हैं और उसके साथ कुछ भी हो सकता है।

Jan 03, 2026 03:27 pm ISTAjay Singh संवाददाता, शामली (झिंझाना)
यूपी के शामली के रहने वाले वेस्ट यूपी के गैंगस्टर फिरोज खान को लेकर पुलिस सख्त क्या हुई वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगा है। हाल ही में गैंगस्टर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने अपने घर में फांसी का फंदा लटकाया था। उसने एक पर्चा चस्पा कर उस पर कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम लिख सुपारी लेने का आरोप भी लगाया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने गैंगस्टर, उसकी भतीजी और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने उस पर सरकारी काम में बाधा डालने और आत्महत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं केस दर्ज होने के बाद अब उसने एक और वीडियो वायरल कर दिया जिसमें वह खुद को जंजीरों में जकड़े नजर आ रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

मामला शामली के झंझाना इलाके का है। वायरल वीडियो में फिरोज खान अपने एक हाथ में लोहे की जंजीर के साथ कुंडे को डालते हुए दिखाई दे रहा है। जंजीर का दूसरा हिस्सा दीवा बंधा है। वीडियो में फिरोज खान ने कहा कि उस पर वीडियो डिलिट करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि उस पर प्रदेश में कहीं भी झूठे केस लग सकते हैं और उसके साथ कुछ भी हो सकता है।

उसने कहा कि उसे गोली मरवा दो, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं करेगा।फिरोज कह रहा है कि झूठे केस से बचने के लिए उसे हाउस अरेस्ट होना पड़ रहा है। वह खुद अपना इंतजाम करेगा। वह हर आधे घंटे में लाइव करता रहेगा। उसने कहा हाथ में यह जंजीर इंसाफ तक रहेगी या मौत तक। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक जंजीर हाथ में रहेगी।

फिरोज का यह वीडियो वायरल होने के बाद जहां एक तरफ लोग हैरान हैं वहीं पुलिस ने इसकी भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि दबाव बनाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसने भी अपराध किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करती है और आगे भी करती रहेगी।

