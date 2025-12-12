Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsWhat happened to the Dulha, he sent his dulhan out of the house even before a year of marriage
दूल्हे को क्या हो गया, शादी को एक साल भी नहीं बीते अपनी दुल्हन घर निकल दिया

दूल्हे को क्या हो गया, शादी को एक साल भी नहीं बीते अपनी दुल्हन घर निकल दिया

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में दूल्हे ने शादी को एक साल भी नहीं बीते अपनी दुल्हन घर निकल दिया।दुल्हन का आरोप है कि ससुरालियों ने उनके सारे आभूषण लेकर उन्हें घर से निकाल दिया। पीड़िता ने इस मामले में नामजद तहरीर दी है।

Dec 12, 2025 04:43 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी की राजधानी लखनऊ में दूल्हे को क्या हो गया शादी को एक साल भी नहीं बीते अपनी दुल्हन घर निकल दियाद। पीजीआई कोतवाली क्षेत्र में शादी के दस माह के भीतर ही दुल्हन को दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। दुल्हन का आरोप है कि ससुरालियों ने उनके सारे आभूषण लेकर उन्हें घर से निकाल दिया। दुल्हन ने इस मामले में नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूजा सिंह उर्फ अनमोल सिंह हाल निवासी वृंदा कॉलोनी, तेलीबाग थाना पीजीआई का विवाह 27 फरवरी 2025 को सौरभ सिंह उर्फ ऋषभ सिंह निवासी ग्राम कलहंस बरवलिया, थाना करनैलगंज, जिला गोंडा के साथ हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष की दहेज की मांग पूरा करने के लिए पिता ने अपना मकान आठ लाख 45 हजार रुपए में गिरवी रख दिया था।

रुपयों से सगाई, साढ़े तीन लाख रुपए, तिलक में अपाचे बाईक, घरेलू सामान और आभूषण दहेज में दिया गया था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति सौरभ सिंह, ससुर संतोष सिंह और सास,व ननद ने उसे परेशान-मारपीट करना शुरू दिया। जिसके बाद पति को सोन की चेन और तीन सोने की अंगूठी, सास-ससुर को सोने की अंगूठी दी गई थी। लेकिन, दहेज की मांग लगातार जारी रही।

read moreये भी पढ़ें:
LIVE: यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए नामांकन कल, BL संतोष लखनऊ पहुंचे, ये नाम रेस में
लखनऊ में LDA प्लाट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए गुड न्यूज, खुलने जा रही बुकिंग

पीड़िता का आरोप है कि बीते 15 अक्टूबर को मारपीट कर प्रताड़ित करने के बाद उसका सारा सामान यहां तक की मंगलसूत्र तक उतार लिया और घर से धक्के मार कर भगा दिया। उसका पति दूसरी शादी करना चाहता है। पीजीआई कोतवाली पुलिस ने नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |