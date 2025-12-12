दूल्हे को क्या हो गया, शादी को एक साल भी नहीं बीते अपनी दुल्हन घर निकल दिया

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में दूल्हे ने शादी को एक साल भी नहीं बीते अपनी दुल्हन घर निकल दिया।दुल्हन का आरोप है कि ससुरालियों ने उनके सारे आभूषण लेकर उन्हें घर से निकाल दिया। पीड़िता ने इस मामले में नामजद तहरीर दी है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में दूल्हे को क्या हो गया शादी को एक साल भी नहीं बीते अपनी दुल्हन घर निकल दियाद। पीजीआई कोतवाली क्षेत्र में शादी के दस माह के भीतर ही दुल्हन को दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। दुल्हन का आरोप है कि ससुरालियों ने उनके सारे आभूषण लेकर उन्हें घर से निकाल दिया। दुल्हन ने इस मामले में नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करना शुरू कर दिया है।

पूजा सिंह उर्फ अनमोल सिंह हाल निवासी वृंदा कॉलोनी, तेलीबाग थाना पीजीआई का विवाह 27 फरवरी 2025 को सौरभ सिंह उर्फ ऋषभ सिंह निवासी ग्राम कलहंस बरवलिया, थाना करनैलगंज, जिला गोंडा के साथ हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष की दहेज की मांग पूरा करने के लिए पिता ने अपना मकान आठ लाख 45 हजार रुपए में गिरवी रख दिया था।

रुपयों से सगाई, साढ़े तीन लाख रुपए, तिलक में अपाचे बाईक, घरेलू सामान और आभूषण दहेज में दिया गया था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति सौरभ सिंह, ससुर संतोष सिंह और सास,व ननद ने उसे परेशान-मारपीट करना शुरू दिया। जिसके बाद पति को सोन की चेन और तीन सोने की अंगूठी, सास-ससुर को सोने की अंगूठी दी गई थी। लेकिन, दहेज की मांग लगातार जारी रही।