वेनेजुएला की जहाज पर मर्चेंट नेवी कर्मचारी राकेश के साथ हुआ क्या? लाश से कई अंग गायब मिले

राकेश चौहान 2025 में मर्चेंट नेवी में नौकरी के लिए गए थे। फीटर के पद पर मुम्बई से वेनेजुएला की शिप पर उन्हें नौकरी मिल गई। पिछले 7 मई को उनके पिता के मोबाइल पर शिपिंग कंपनी से फोन आया कि राकेश गिर गए हैं चोट लग गई है। दूसरे दिन बताया गया कि 95 परसेंट इनके बचने की उम्मीद नही है।

उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले राकेश चौहान (उम्र 33 वर्ष) मर्चेंट नेवी कर्मचारी थे। वह वेनेजुएला में पानी के एक जहाज पर तैनात थे। लेकिन उस जहाज पर उनके साथ अनहोनी हो गई। पहले एक हादसे की शक्ल में परिवारवालों को उनके घायल होने की खबर मिली। फिर हार्ट अटैक से मौत। काफी जद्दोजहद के बाद राकेश का शव वेनेजुएला से लाया गया तो देवरिया में उनके परिवारीजनों की मांग और डीएम के आदेश पर उसका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में राकेश की लाश से कई महत्वपूर्ण अंग गायब मिले। यहां तक कि विसरा प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। यह सच्चाई सामने आने के बाद राकेश के पिता ने वेनेजुएला की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम रिर्पोट मिलने के बाद राकेश के पिता और पूरा परिवार इस मामले में कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के साथ ही भारतीय दूतावास से गुहार लगा रहा है।

देवरिया जिले के भलुअनी थाना क्षेत्र के ग्राम लंगड़ा बाजार टोला भगवानपुर के रहने वाले राकेश चौहान (उम्र 33 साल) पुत्र रामदेव नवम्बर 2025 में मर्चेंट नेवी में नौकरी के लिए गए थे। फीटर के पद पर मुम्बई से वेनेजुएला की शिप पर उन्हें नौकरी मिल गई। पिछले 7 मई को उनके पिता के मोबाइल पर शिपिंग कंपनी से फोन आया कि जहाज में राकेश गिर गए है चोट लग गई है। दूसरे दिन बताया गया कि 95 परसेंट इनके बचने की उम्मीद नही है। उसी शाम को हार्ट अटैक से मौत की खबर कम्पनी की तरफ से पिता रामदेव को दी गई। काफी प्रयास के बाद 4 जून को राकेश का शव देवरिया आया। यहां पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टरों ने शव को देखा तो पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि पहले ही शव का पोस्टमार्टम हो चुका है जबकि कम्पनी ने इसके बारे में परिजनों को कुछ भी जानकारी नहीं दी थी। परिजनों की गुहार पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने दुबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया। डीएम के आदेश पर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम किया तो उनके होश उड़ गए। शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग गायब थे। इसलिए मौत का कारण भी नहीं पता चल सका। विसरा प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ नहीं बचा था।

पिता ने लगाए गंभीर आरोप, जांच की मांग पिता रामदेव का कहना है कि उनको किसी तरह की कोई जानकारी कागज के थ्रू नहीं दी गई है कि इनका पीएम हुआ है कि नहीं। हादसा कैसे हुआ इसके बारे में भी कुछ ठीक से नहीं बताया गया। यही नहीं कंपनी की तरफ से होने वाला बीमा भी हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बेटे के अंगो की तस्करी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहाकि भारतीय दूतावास इस मामले की जांच कराकर शिपिंग कंपनी के दोषियों को सजा दे साथ ही परिवार को मिलने वाली बीमा राशि भी दिलाने में मदद करे।

छह महीने के बेटे का मुंह भी नहीं देख सके राकेश राकेश का एक 6 माह का बेटा है। बहुत सारे अरमान उन्होंने अपने बेटे के लिए देखा था लेकिन उसका चेहरा भी वे नहीं देख सके। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंची पत्नी रंजना चौहान ने बताया कि कम्पनी के लोग धमकी दे रहे थे कि बॉडी रिसीविंग का साईंन कर दो वरना बॉडी कही फेंक देंगे। कम्पनी शुरू से ही फ्रॉड कर रही है। मैने साईंन नहीं किया था मेरा फर्जी सिग्नेचर कर भेज दिया गया मैं तो शॉक रह गयी। मेरा हिंदी में सिग्नेचर कर दिया अंजना जबकि मैं इंग्लिश में करती हूं और मेरा नाम रंजना चौहान हैं । इस मामले की जांच की जाए।