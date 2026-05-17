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परीक्षा देने निकली डीएलएड छात्रा के साथ हुआ क्या? खेत में मिली लाश; पुलिस को 4 युवकोंं की तलाश

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, बरेली
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बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब दो बजे बड़ा बाईपास किनारे एक खेत में कॉलेज ड्रेस पहनी हुई छात्रा का शव बरामद हुआ। फंदे से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी और मुंह से भी खून निकल रहा था। छात्रा के घुटनों और कोहनी पर भी चोटों के निशान मिले। रात करीब नौ बजे उसकी शिनाख्त हुई।

परीक्षा देने निकली डीएलएड छात्रा के साथ हुआ क्या? खेत में मिली लाश; पुलिस को 4 युवकोंं की तलाश

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के बरेली में 23 साल की डीएलएड छात्रा नीतू गंगवार की गला घोंटकर हत्या करके उसका शव सीबीगंज थाना क्षेत्र में बड़ा बाईपास किनारे खेत में फेंक दिया गया। वह शुक्रवार दोपहर से लापता थी। नीतू परीक्षा देने निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी। उसकी लाश हाइवे के किनारे खेत में मिली। नीतू की हत्या की आशंका है और इस मामले में चार युवक संदेह के घेरे में हैं। छात्रा के परिजन ने भी इन पर शक जताया है। एसएसपी ने दोनों एसओजी, सर्विलांस और सीबीगंज थाने की चार टीमों को पूरे मामले के खुलासे के लिए लगाया है।

शनिवार दोपहर बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में करीब दो बजे बड़ा बाईपास किनारे एक खेत में कॉलेज ड्रेस पहनी हुई छात्रा का शव बरामद हुआ। फंदे से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी और मुंह से भी खून निकल रहा था। सूचना पर एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। छात्रा के घुटनों और कोहनी पर भी चोटों के निशान मिले।

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रात करीब नौ बजे छात्रा की शिनाख्त शीशगढ़ के गांव मानपुर की 23 वर्षीय नीतू गंगवार पुत्री सोमपाल गंगवार के रूप में हुई। वह बहेड़ी के दर्शन सिंह कॉलेज से डीएलएड की पढ़ाई कर रही थी। 4 दिन से इज्जतनगर के आलोकनगर निवासी मौसा प्रेम शंकर के घर पर रहकर फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज में पेपर दे रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे वह पेपर देने फरीदपुर गई, फिर वापस घर नहीं लौटी थी।

सुबह परीक्षा केंद्र पर छोड़कर आए थे मौसा

पुलिस ने परिवार वालों से बात की तो सामने आया कि उसके पिता सोमपाल स्कूल संचालित करते हैं और परिवार में अन्य शिक्षक भी हैं। इस वजह से नीतू भी डीएलएड की पढ़ाई कर रही थी। उसका परीक्षा केंद्र फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज में था, जिसके लिए वह पिछले चार दिन से इज्जतनगर के आलोकनगर में रहने वाले मौसा के घर ठहरी हुई थी। सुबह आठ-नौ बजे के करीब मौसा उसे सेटेलाइट पर छोड़कर आते थे, जहां से वह ऑटो या टेंपो से फरीदपुर चली जाती थी। शुक्रवार को भी वह उसे सेटेलाइट छोड़ने गए थे लेकिन शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजन को चिंता हुई और उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। कुछ पता न चलने पर शनिवार को थाना फरीदपुर में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई।

बाइक सवार समेत चार करीबी युवक संदिग्ध

परिवारीजन ने पुलिस को बताया कि 14 मई को एक बाइक सवार युवक नीतू को उसके मौसा के घर तक छोड़ने गया था। उसके समेत चार युवकों पर परिजन ने संदेह जताया है। चारों युवकों से नीतू की बातचीत होना सामने आया है।

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एआई की मदद से हुई छात्रा की शिनाख्त

नीतू का शव बरामद हुआ तो उसके मुंह से खून बह रहा था और चेहरा भी सूजा हुआ था, जिसकी वजह से पहचान में दिक्कत हो रही थी। इस पर पुलिस ने एआई की मदद लेकर फोटो को सही कराने के बाद विभिन्न व्हाट्स ग्रुपों और सभी थानों को भेजा गया। इसके कुछ ही देर में उसकी शिनाख्त हो गई और परिवार वाले पुलिस के संपर्क में आ गए।

मिले संघर्ष के निशान

छात्रा के घुटने-कोहनी पर चोट के निशान हैं। हथेलियों में मिट्टी और घास नोची हुई मिली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसकी खेत में छात्रा की हत्या की है।

क्या बोली पुलिस

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गले पर निशान मिलने के चलते गला घोंटकर हत्या करने की आशंका है। परिवार वालों ने चार युवकों पर संदेह व्यक्त किया है। उनकी तलाश कराई जा रही है। दोनों एसओजी और सर्विलांस समेत चार टीमें घटना के खुलासे के लिए लगाई गई हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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