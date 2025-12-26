Hindustan Hindi News
ऐसा क्या हुआ कि कानपुर-दिल्ली हाईवे पर अचानक मिट्टी-बालू डालने लगी पुलिस, लग गया जाम

Dec 26, 2025 04:50 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सचेंडी (कानपुर)
उत्तर प्रदेश में कानपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर सचेंडी में चकरपुर मंडी के पास अचानक पुलिस पहुंची और सड़क पर मिट्टी-बालू डालने लगी। पुलिस ने इस काम में स्थानीय लोगों की भी मदद ली। बावर्दी पुलिसवाले मुट्ठी भर-भर सड़क पर मिट्टी-बालू डालने लगे। असल में पुलिस को हाईवे पर ऑयल फैलने की सूचना मिली थी और डर ये था कि दोपहिया वाहन फिसलन का शिकार हो जाएंगे। इस सूचना पर पुलिस तत्काल हरकत में आई और मौके पर पहुंच गई।

हादसे की आशंका को खत्म करने के लिए पुलिस ने यातायात को रोक दिया और ऑयल वाली जगह पर मिट्टी-बालू डालने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को ऐसा करते देखा तो वे भी ऐसा ही करने लगे। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने हाईवे पर ऑयल वाली जगह पर फिसलन की आशंका को खत्म कर दिया। इस दौरान यातायात रुका होने के कारण थोड़ी देर के लिए वहां जाम लग गया। इसके बाद ट्रैफिक शुरू कराया गया।

मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह चकरपुर मंडी के पास कानपुर-इटावा लेन पर ऑयल गिरा होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। ऑयल की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई। दो पहिया वाहन सवार हादसे का शिकार न हो जाएं इसको देखते हुए आनन-फानन में कानपुर-इटावा लेन पर यातायात को रोक कर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी और बालू डालकर सड़क की फिसलन रोकी। इस दौरान करीब 20 मिनट तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही।

पुलिस द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि रनिया में स्थित ऑयल फैक्ट्री में जा रहे ऑयल टैंकर से ऑयल का रिसाव हो गया। इससे सड़क पर करीब दो सौ मीटर की दूरी तक ऑयल फैल गया। सचेंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि कोई हादसा या अनहोनी नहीं हुई है। समय रहते पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़क पर फैले ऑयल पर मिट्टी और बालू डाल कर फिसलन रोक दी हैं। यातायात सुचारू रूप से चालू है।

