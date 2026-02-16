Hindustan Hindi News
भाजपा की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? अखिलेश ने बताई अंदर की बात, चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप

Feb 16, 2026 02:39 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर जोरदार हमला बोला और वोट कटवाने का आरोप भी लगाया। भाजपा की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी अखिलेश कई बड़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा, जहां-जहां सपा जीती थी वहां, वोट कटवाए जा रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर जोरदार हमला बोला और वोट कटवाने का आरोप भी लगाया। भाजपा की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी अखिलेश कई बड़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा, जहां-जहां सपा जीती थी वहां, वोट कटवाए जा रहे हैं। ये बात भाजपा की सीक्रेट मीटिंग में भी कही गई थी। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए अखिलेश बोले-आयोग ने हमें बहुत काम दे दिया है। फर्जी हस्ताक्षर के जरिए फॉर्म सात भरकर सैकड़ो नाम कटवाए जाने का भी आरोप लगाया। अखिलेश बोले-सपा के बीएलओ तक के नाम कटवाए दिए गए। एसआईआर को लेकर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हमारे ही नगर अध्यक्ष के हस्ताक्षर से हमारे ही मतदाता का वोट काट दिया।

औराया के विधुना में बीएलओ ने 126 वोट कटवा दिए। विधायक रिज़वी जी की पत्नी का भी नाम कटवा दिया। अयोध्या में भी बड़ी संख्या में वोट कटे गए। अयोध्या में वीरेंद्र गौतम का वोट कटवा दिया और कहा कि इनके छह बच्चे हैं। अखिलेश ने कहा, भाजपा वाले पढ़े लिखें होशियार है पर कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। बीजेपी का लक्ष्य क्लियर है। वो चुनाव जीत नहीं रहे इसलिए वोट कटवा रहे है और हमें उसमें उलझाए है, ताकि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटा रहे। निवेश धरातल पर नहीं उतरा है। अखिलेश ने सीएम योगी पर भी तंज कसा।

सीएम योगी पर कसा तंज

मुख्यमंत्री योगी को अखिलेश ने बिष्ट जी बताते हुए कहा, यादव -मुस्लिम के अधिक वोट कटे गए हैं। सपा ने फार्म सात 47 भरे गए हैं। अज्ञात ने एक लाख से अधिक फार्म सात भरे है, वो अज्ञात लोग भाजपा के लोग हैं। फ़ैजाबाद में वोट काटने का यह हाल है। अब कोर्ट के अलावा हमरे पास क्या रास्ता है? अखिलेश ने मुख्यमंत्री के भाषण को अमृतवाणी कहकर तंज किया। अखिलेश ने आगे कहा, कल सपा विधायक चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखेगा।

अपमानित होने वालों व शंकराचार्य के साथ पीडीए: अखिलेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर नाम लिए बगैर इशारों में अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शंकराचार्य को भी अपमानित कर रहे हैं। जो पीड़ित दुखी और अपमानित हैं पीडीए उसके साथ है। गेरुआ व पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले को हम सम्मानित नजरों से देखने लगते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो और आबादी के हिसाब से सबको हक मिले। अभी तक हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश बोले-कहा जा रहा है कि दिल्ली की हवा खराब है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों की हवा खराब है। नोटबंदी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं, 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव की वजह से हुई थी। किसान आंदोलन में किसानों की जान जाने के कारण तीन काले कानून नहीं वापस हुए। शंकराचार्य को अपमानित करने वालों को पता होना चाहिए कि वे शंका से परे होते हैं। जो उनका प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उन्हें अपना प्रमाण पत्र भी दिखाना चाहिए। भाजपा जेन-जी से घबराई है।

