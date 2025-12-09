Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newswhat happened before sho s death meenakshi spoke to him over 100 times in three days mostly via video call
थानेदार की मौत से पहले क्या हुआ? मीनाक्षी ने 3 दिन में 100 से अधिक बार की बात; ज्यादातर वीडियो कॉल

थानेदार की मौत से पहले क्या हुआ? मीनाक्षी ने 3 दिन में 100 से अधिक बार की बात; ज्यादातर वीडियो कॉल

संक्षेप:

मीनाक्षी 10 अन्य लोगों के संपर्क में अधिक थी। ज्यादातर लोग पुलिसकर्मी हैं। फिलहाल पुलिसकर्मियों के नाम जांच टीम ने उजागर नहीं किए हैं। महिला सिपाही के मोबाइल में जांच टीम को कुछ की रिकॉर्डिंग भी मिली है। पता चला है कि आरोपित मीनाक्षी घटना के दिन कार से एक पुरूष सिपाही के साथ मेरठ से जालौन आई थी

Dec 09, 2025 07:11 am ISTAjay Singh संवाददाता, उरई
यूपी के उरई के कुठौंद थाने में तैनात इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के वजह की तह तक जाने में लगी जांच टीमों के सामने कई परतें खुलती जा रही है और यह केस और भी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। मीनाक्षी और एसओ अरुण राय के मोबाइलों की जांच में अब तक सामने आया है कि दोनों के बीच में घटना से पहले तक तीन दिनों में 100 से अधिक दफा बातचीत हुई है जिसमें अधिकतर बातचीत व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए हुई है।

इसके अलावा मीनाक्षी 10 अन्य लोगों के संपर्क में अधिक थी जिसमें ज्यादातर लोग पुलिसकर्मी हैं। फिलहाल में पुलिसकर्मियों के नाम जांच टीम ने उजागर नहीं किए हैं। महिला सिपाही के मोबाइल में जांच टीम को कुछ की रिकॉर्डिंग भी मिली है। जांच टीम को पता चला है कि आरोपित मीनाक्षी शर्मा घटना के दिन कार से एक पुरूष सिपाही के साथ मेरठ से जालौन आई थी जबकि मीनाक्षी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि वह बस से ही आई थी और मीनाक्षी ने पूछताछ में बताया कि शुक्रवार को जब वह इंस्पेक्टर के कमरे में गई तो वहां वह बिस्तर पर पहले से घायल पड़े थे।

हालांकि, मीनाक्षी रात को वहां क्यों गई थी? इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने यह भी कहा कि इंस्पेक्टर के साथ उसके रिश्ते थे, लेकिन वह ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। मीनाक्षी इतनी शातिर थी कि सिर्फ एसओ अरुण राय ही नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा पुलिसवालों से उसके गहरे संपर्क थे।

कॉल रिकॉर्ड में इस बात के सबूत मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है पर अभी किसी भी पुलिसकर्मी से इस संबंध में पूछताछ नहीं की गई है। मामले में अभी तक दरोगा अरुण राय की पत्नी माया राय से पूछताछ की है। साथ ही दो अन्य लोगों से भी पूछताछ की है।

सिर्फ पत्नी माया और दो अन्य से हुई पूछताछ

एसओ की मौत मामले की जांच पड़ताल कर रहे अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने बताई अभी तक अरुण राय की पत्नी माया राय के अलावा दो अन्य लोगों से बयान लिए हैं। फिलहाल फॉरेंसिक की रिपोर्ट का इंतजार है। उसके आने के बाद आगे की जांच की दिशा तय होगी। फिलहाल पुलिस मामले में सभी पहलुओं और घटना स्थल से मिले सबुतों के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

