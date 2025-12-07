थानेदार की मौत से पहले क्या-क्या हुआ? वीडियो में कैद महिला सिपाही से लेकर पूरी टाइमलाइन की जांच

संक्षेप: थानेदार की गोली लगने से मौत के मामले में महिला सिपाही पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। एसओ की पत्नी माया राय की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी महिला सिपाही ने ही आवास से बाहर निकलकर स्टाफ से एसओ के गोली लगने की सूचना दी थी। इसके तीन सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

यूपी के उरई में शुक्रवार की रात कुठौंद थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय की सिर में सर्विस पिस्टल से गोली लगने से हुई मौत मामले को लेकर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अरुण कुमार को गोली कैसे और क्यों लगी इस बात की सही जानकारी जुटाने के लिए शुक्रवार आधी रात को ही जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार कुठौंद थाने पहुंचे। उन्होंने उस जगह का बारीकी से निरीक्षण किया जहां पर थानाध्यक्ष को गोली लगी थी। इसके अलावा थानाध्यक्ष के सीयूजी और प्राइवेट मोबाइलों को भी कब्जे में ले लिया गया है ताकि उनकी कॉल डिटेल और किन नंबरों पर बातचीत घटना से पहले हुई उनकी जांच की जा सके। इसके अलावा थाना परिसर और थाने के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी चेक किए गए ताकि घटना से पहले और घटना के बाद कौन-कौन थाने में आया और कौन-कौन थाने से गया इसका पता चल सके। शुक्रवार रात थाने में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है।

कुठौंद थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय की मौत रहस्य की ऐसी परतों में उलझती जा रही है, जिनके जवाब तलाशने में अब जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। शुक्रवार की रात उनकी गतिविधियों की टाइम लाइन सामने आने के बाद कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। खासतौर पर इसलिए, क्योंकि मौत से पहले की हर गतिविधि बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही है। शुक्रवार की रात करीब आठ बजे अरुण राय नियमित गश्त पर निकले। कई गांवों, चौराहों और मार्गों का निरीक्षण करने के बाद वे कुठौंद कस्बे में चल रहे महायज्ञ के भंडारे में पहुंचे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उनके व्यवहार में किसी भी प्रकार की असामान्यता नहीं थी। इसके बाद वे दुर्गा रिसॉर्ट पहुंचे, जहां एक शादी समारोह चल रहा था। टाइम लाइन के अनुसार, वे रात 9:10 बजे पर इस शादी समारोह में मौजूद थे। परिचितों से मुलाकात, सामान्य बातचीत और बिल्कुल सहज व्यवहार सब कुछ वैसा ही था जैसा उनकी दिनचर्या में होता था। यहां से वह सीधे थाने पहुंचे। बताया गया कि थाने लौटने के कुछ ही देर बाद अंदर स्थित कमरे की दिशा से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अब यह टाइम लाइन जांच का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है।

ये महिला सिपाही कौन है? कुठौंद एसओ की गोली लगने से मौत के मामले में शनिवार को महिला सिपाही पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। एसओ की पत्नी माया राय की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी महिला सिपाही ने ही आवास से बाहर निकलकर स्टाफ से एसओ के गोली लगने की सूचना दी थी। इसके तीन सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि कुठौंद एसओ अरुण कुमार राय को जब गोली लगी उस वक्त वहां पर एक महिला सिपाही भी मौजूद थी। उसी ने उनके आवास से बाहर निकल कर स्टाफ को यह बताया कि एसओ साहब ने खुद को गोली मार ली है। उसकी कुछ ही देर बाद उक्त महिला सिपाही वहां से निकलकर पीछे के रास्ते से हाईवे की तरफ पैदल जाती एक मॉल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में साफ दिख रही है।

कोंच कोतवाली में रह चुकी है तैनात यह महिला सिपाही कोंच कोतवाली में भी तैनात रह चुकी है। 14 मार्च 2024 को कोंच कोतवाली में तैनाती पाने वाली महिला सिपाही का 28 अप्रैल 2025 को 112 डायल पुलिस में ट्रांसफर हो गया था। वहीं कोंच कोतवाली में अरूण कुमार राय की 6 जुलाई 2024 से 22 फरवरी 2025 तक की तैनाती रही थी। इसके बाद उरई कोतवाल बनाएं गए थे। महिला सिपाही मूलतः मेरठ थाना फलावदा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है।

शांत, गंभीर और प्रोफेशनल माने जाते थे अरुण कुमार अरुण कुमार राय मूल रूप से संत कबीर नगर के निवासी थे और उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी गंभीर, संयमित और प्रोफेशनल छवि के कारण जाने जाते थे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उनकी जालौन में तैनाती हुई, जहां उन्हें जिले का मीडिया प्रभारी बनाया गया था। उनकी कार्यशैली और दबाव में भी शांत रहने की क्षमता ने उन्हें विभाग में खास पहचान दिलाई। जालौन में जुलाई 2024 में उन्हें पहली बार कोंच कोतवाली प्रभारी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। यहां लगभग आठ महीनों तक उनकी तैनाती रही और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद उनका स्थानांतरण उरई शहर कोतवाली किया गया, जहां सात माह तक उन्होंने कार्य किया। करीब चार महीने पहले उनका तबादला कुठौंद थाने पर हुआ।

सिपाही से दरोगा फिर इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत हुए थे मूल रूप से संत कबीर नगर के ग्राम रजनोली के रहने वाले इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय वर्ष 1998 में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए थे। वर्ष 2013 में उनको उपनिरीक्षक के रूप में पदोन्नति मिली। अपने उत्कृष्ट कार्य व अच्छी पुलिसिंग के चलते 2022 में वह इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत हुए। इंस्पेक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग उनकी महाराजगंज में थाना प्रभारी के रूप में हुई थी।

सीयूजी और प्राइवेट मोबाइल की जांच आधी रात को डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय के सरकारी आवास का निरीक्षण किया। मामले की तह तक जाने को थाने के सीसीटीवी कैमरे और थानेदार के सरकारी व प्राइवेट मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है। घटना के समय मौजूद थाने के स्टाफ से भी की पूछताछ की गई है।

पूर्व थानेदार राजेश की भी हुई थी थाने में मौत कुठौंद थाना जालौन औरैया सीमा को जोड़ने वाला थाना है। शुक्रवार रात को इस थाने के सरकारी आवास में थानेदार अरुण कुमार राय के साथ जो हुआ उसी तरह से वर्ष 2009-10 में भी तत्कालीन थानेदार राजेश चौधरी के साथ हो चुका है। जिसमें नहाते वक्त सरकारी आवास के नल में करंट आने से पूर्व थानाध्यक्ष राजेश की मौत हो गई थी।

अब हम सभी किसके सहारे रहेंगे हाय मेरे लल्ला, हाय मेरे लल्ला। यह कहते कहते थानाध्यक्ष अरुण राय की मां प्रभावती की पुलिस लाइन में बिलखती रही , जबकि पत्नी माया का भी बुरा हाल रहा। पत्नी यही बोलती रही अरुण हम अब किसके सहारे रहेंगे।