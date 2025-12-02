Hindustan Hindi News
शादी के बाद 17 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मायके लौट गई दुल्हन? पति पर लगाया ये इल्जाम

संक्षेप:

रविवार तड़के करीब चार बजे दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची। लेकिन 17 घंटों में ही वह वापस मायके लौट गई। जिस जोड़े में गई थी उसी जोड़े में बेटी को वापस आया देख मायके वाले भी हैरान रह गए। दुल्हन ने अपने पति और ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 

Tue, 2 Dec 2025 03:58 PMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
शादी के बाद महज 17 घंटे में ससुराल में जानें ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन अपने मायके लौट गई। इसके बाद उसने पुलिस के पास जाकर पति समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया। हालांकि ससुराल पक्ष के लोगों ने आरोपों से इनकार किया है और बताया कि बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। इसी वजह से बहू मायके चली गई और रिपोर्ट दर्ज करा दी। जूही पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

जूही के सब्जी मंडी निवासी युवती का निकाह परमपुरवा के युवक से 29 नवंबर को हुआ था। रविवार तड़के करीब चार बजे दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची। दुल्हन का आरोप है कि कुछ घंटे बाद ही ससुराल के लोग ताना देने लगे कि घर वालों ने कुछ दिया नहीं है। बुलेट न देने पर साथ में न रखने की धमकी दी। उसने यह जानकारी पति को दी तो उसने जेवर उतरवा लिए और कहा कि मांग पूरी होने के बाद ही घर में रखेंगे। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की और रात करीब नौ बजे घर से भगा दिया। युवती के मुताबिक जिस जोड़े में गई थी, उसी में घर आ गई। सोमवार को वह कमिश्नरेट पहुंची और शिकायत की। आलाधिकारियों के आदेश पर जूही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

बेटे तबीयत अचानक बिगड़ी तो घर चली गई बहू

लड़के के पिता ने किसी भी तरह की मांग न करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि निकाह तीन महीने पहले ही तय हुआ था। कोई शिकायत थी तो उसी समय बताना था। जिस लड़की से बेटे की शादी हुई है, वह उनके साले की बेटी है। बताया कि रविवार शाम को लड़की पक्ष के लोग नाश्ता लेकर घर आए थे। उसी दौरान बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे दासू कुआं स्थित डॉक्टर को दिखाने ले गए। लड़की के परिजन भी पीछे-पीछे गए। उनके बेटे को नींद न आने और सिरदर्द की शिकायत है। मंगलवार को उसे लखनऊ लेकर जाना है। शायद इसी से घबराकर दुल्हन चली गई और रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने बेटे और बहू को अनवरगंज में खरीदे गए थ्री बीएचके फ्लैट में रखने का निर्णय लिया था। निकाह के दौरान मिला सामान भी फ्लैट में ही रखवाया है।

क्या बोली पुलिस

संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार सिंह ने कहा कि युवती परिजनों के साथ शिकायत लेकर आई थी। मामले में तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। विवेचना की जा रही है।

