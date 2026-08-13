19 साल की छात्रा को लगा कौन सा गम? AMU हॉस्टल में इर्तिका की खुदकुशी से साथी स्टूडेंट सन्न

19 साल की छात्रा इर्तिका समीर बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी। वह आईजी हॉल के कमरा नंबर 19 में रहती थी। मंगलवार देररात करीब एक बजे छात्रा ने अपने कमरे में दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आखिर इर्तिका को ऐसा कौन सा गम था जिसके चलते उसने खुद की जान देने का फैसला कर लिया।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के इंदिरा गांधी हॉल में मंगलवार देररात एक छात्रा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। छात्रा पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। घटना से कुछ देर पहले उसकी मां से फोन पर बातचीत हुई थीं। बताया जा रहा है कि मां से कहासुनी के बाद उसने यह कदम उठाया। 19 साल की छात्रा की खुदकुशी से उसके साथ छात्र-छात्राएं सन्न रह गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर इर्तिका को ऐसा कौन सा गम था जिसके चलते उसने खुद की जान देने का फैसला कर लिया। शोक में डूबे छात्र-छात्राओं ने कैंडिल मार्च निकालकर अपने दुख का इजहार किया और दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा इर्तिका समीर बीए सेकेंड ईयर (दर्शनशास्त्र) की छात्रा थी और आईजी हॉल के कमरा नंबर 19 में रहती थी। मंगलवार देररात करीब एक बजे छात्रा ने अपने कमरे में दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एएमयू प्रॉक्टर प्रो. नवेद खान के अनुसार, जांच में पता चला है कि छात्रा 28 जुलाई को ही अपने घर से लौटी थी, तभी से वह तनाव में चल रही थी। मंगलवार रात पहले उसकी मां से फोन पर बात हुईं। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद इर्तिका ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। रात करीब एक बजे मां ने इर्तिका की सहेली को फोन किया और बताया कि बेटी फोन नहीं उठा रही।

रूम पार्टनर को लगा, छात्रा सो गई है... छात्रा मंगलवार रात करीब आठ बजे खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। उसके साथ रहने वाली रूम पार्टनर भी कमरे में नहीं थी। वह देररात जब लौटकर आई तो दरवाजा खटखटाया। लेकिन, कोई आवाज न आने पर उसे लगा कि छात्रा सो गई है। इसके बाद वह अन्य छात्रा के कमरे में चली गई।

बताया कि कुछ देर पहले फोन पर बातचीत के दौरान उसे डांट दिया था। सूचना मिलते ही प्रॉक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा तोड़कर छात्रा को नीचे उतारा गया और जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर सिविल लाइन सत्यवीर सिंह ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह को वजह माना जा रहा है। फोरेंसिक टीम ने कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। पंचनामा भरकर शव उनके हवाले कर दिया गया।

युवाओं में तनाव दूर करने को जागरुकता जरूरी कैंडल मार्च डक प्वाइंट से शुरू होकर बाबे सैयद गेट तक निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में एएमयू छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को युवाओं के मानसिक तनाव और उनकी समस्याओं को समझने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। छात्र फैशल त्यागी ने कहा कि युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है। खासकर 15 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं की समस्याओं पर परिवार, शिक्षकों और संस्थानों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। छात्रों ने एएमयू प्रशासन से मामले की जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि माता-पिता को भी बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करना चाहिए।