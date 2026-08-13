Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

19 साल की छात्रा को लगा कौन सा गम? AMU हॉस्टल में इर्तिका की खुदकुशी से साथी स्टूडेंट सन्न

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

19 साल की छात्रा इर्तिका समीर बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी। वह आईजी हॉल के कमरा नंबर 19 में रहती थी। मंगलवार देररात करीब एक बजे छात्रा ने अपने कमरे में दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आखिर इर्तिका को ऐसा कौन सा गम था जिसके चलते उसने खुद की जान देने का फैसला कर लिया।

19 year old student feel irtiqa s suicide in amu hostel
AMU हॉस्टल में इर्तिका की खुदकुशी

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के इंदिरा गांधी हॉल में मंगलवार देररात एक छात्रा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। छात्रा पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। घटना से कुछ देर पहले उसकी मां से फोन पर बातचीत हुई थीं। बताया जा रहा है कि मां से कहासुनी के बाद उसने यह कदम उठाया। 19 साल की छात्रा की खुदकुशी से उसके साथ छात्र-छात्राएं सन्न रह गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर इर्तिका को ऐसा कौन सा गम था जिसके चलते उसने खुद की जान देने का फैसला कर लिया। शोक में डूबे छात्र-छात्राओं ने कैंडिल मार्च निकालकर अपने दुख का इजहार किया और दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा इर्तिका समीर बीए सेकेंड ईयर (दर्शनशास्त्र) की छात्रा थी और आईजी हॉल के कमरा नंबर 19 में रहती थी। मंगलवार देररात करीब एक बजे छात्रा ने अपने कमरे में दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एएमयू प्रॉक्टर प्रो. नवेद खान के अनुसार, जांच में पता चला है कि छात्रा 28 जुलाई को ही अपने घर से लौटी थी, तभी से वह तनाव में चल रही थी। मंगलवार रात पहले उसकी मां से फोन पर बात हुईं। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद इर्तिका ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। रात करीब एक बजे मां ने इर्तिका की सहेली को फोन किया और बताया कि बेटी फोन नहीं उठा रही।

ये भी पढ़ें:यूपी के 184 प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान योजना से बाहर, डिप्टी CM ने बताई वजह

रूम पार्टनर को लगा, छात्रा सो गई है...

छात्रा मंगलवार रात करीब आठ बजे खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। उसके साथ रहने वाली रूम पार्टनर भी कमरे में नहीं थी। वह देररात जब लौटकर आई तो दरवाजा खटखटाया। लेकिन, कोई आवाज न आने पर उसे लगा कि छात्रा सो गई है। इसके बाद वह अन्य छात्रा के कमरे में चली गई।

बताया कि कुछ देर पहले फोन पर बातचीत के दौरान उसे डांट दिया था। सूचना मिलते ही प्रॉक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा तोड़कर छात्रा को नीचे उतारा गया और जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर सिविल लाइन सत्यवीर सिंह ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह को वजह माना जा रहा है। फोरेंसिक टीम ने कमरे से साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। पंचनामा भरकर शव उनके हवाले कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:कांवड़ लाई मुस्लिम युवती, भड़के फरमान ने किया अश्लील कमेंट; पुलिस ने सिखाया सबक
ये भी पढ़ें:एशियन गेम्स के 3 पदक विजेता यूपी में बनेंगे अधिकारी, योगी सरकार का ऐलान
ये भी पढ़ें:यूपी में BJP की नगर पंचायत अध्यक्ष बर्खास्त, चुनाव में गलत उम्र दिखाना पड़ा भारी

युवाओं में तनाव दूर करने को जागरुकता जरूरी

कैंडल मार्च डक प्वाइंट से शुरू होकर बाबे सैयद गेट तक निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में एएमयू छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को युवाओं के मानसिक तनाव और उनकी समस्याओं को समझने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। छात्र फैशल त्यागी ने कहा कि युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है। खासकर 15 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं की समस्याओं पर परिवार, शिक्षकों और संस्थानों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। छात्रों ने एएमयू प्रशासन से मामले की जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि माता-पिता को भी बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करना चाहिए।

कुलपति भी पहुंचीं मेडिकल कॉलेज

घटना की सूचना मिलते ही एएमयू की कुलपति प्रो. नईमा खातून तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद संबंधित परिजनों को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाकर शाम को परिजन जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्हें औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।